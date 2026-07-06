Разделы

Бизнес
|

ГК Softline заняла первое место среди крупнейших ИТ-поставщиков в российском ритейле по версии CNews

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, в рейтинге CNews заняла первое место среди крупнейших ИТ-поставщиков в отечественном ритейле по итогам 2025 г. Выручка группы компаний в этом сегменте составила 36,6 млрд руб. Победа ГК Softline демонстрирует верность выбранного курса с фокусом на увеличение доли собственных решений и сервисов, развитие продуктов на базе искусственного интеллекта и заказную разработку. Кластерная модель группы позволяет консолидировать технологические и продуктовые компетенции по ключевым направлениям, предлагая заказчикам наиболее востребованные продукты и услуги, а также комплексные решения.

Среди крупнейших ИТ-поставщиков России в ритейле ГК Softline сохраняет лидерство на протяжении трех лет. Всего в рейтинг за 2025 г. аналитики включили 100 компаний – разработчиков программных и аппаратных продуктов, а также системных интеграторов.

Лидирующие позиции ГК Softline на рынке сопровождаются успешными финансовыми результатами. Так, в 2025 г. оборот группы достиг 132,1 млрд руб., увеличившись на 10% по сравнению с 2024 г. Валовая прибыль выросла на 28% год к году и составила 46,9 млрд руб. Доля валовой прибыли от продажи высокорентабельных решений собственного производства составила 68%.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Финансовые показатели отражают качественную трансформацию бизнеса ГК Softline. Группа компаний реализует для лидеров отрасли розничной торговли комплексные проекты, обеспечивающие экономический эффект в сжатые сроки. Ритейл входит в число отраслей, которые наиболее активно внедряют цифровые решения для роста эффективности. Участники рынка сейчас ориентированы на обеспечение устойчивости ИТ-инфраструктуры, кибербезопасности, рост автоматизации и внедрение искусственного интеллекта, понятную экономику проектов в долгосрочной перспективе. На ход цифровой трансформации влияют также развитие электронной коммерции и облачных технологий.

«ГК Softline сохраняет ведущие позиции на рынке за счет того, что комплексно подходит к решению бизнес-задач компаний в ключевых секторах экономики. Представители ритейла входят в число наиболее требовательных заказчиков. Эта отрасль открыта к внедрению инноваций, в том числе на базе искусственного интеллекта, и ждет быстрых результатов, гибкой адаптации процессов. Модель работы ГК Softline позволяет оперативно закрывать потребности компаний с учетом технологических трендов и нашей экспертизы рынка, что позволяет нам наращивать присутствие в фокусных направлениях», – сказал Владимир Лавров, генеральный директор ГК Softline.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Наш ответ Apple: В России появилась суверенная мобильная экосистема. Что она умеет и зачем она российскому бизнесу?

Разработчик процессора «Иртыш» получил разрешение на продажу китайских серверов Loongson в России

CNewsMarket опубликовал первый рейтинг СЭД с Искусственным Интеллектом

Кому на самом деле принадлежат Unix и Linux? Пробудилось древнее судебное разбирательство между IBM и главным Linux-скандалистом планеты

От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026

Создатель самого массового российского Linux потратит полмиллиарда на покупку российского «убийцы» Oracle

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще