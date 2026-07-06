ГК Softline заняла первое место среди крупнейших ИТ-поставщиков в российском ритейле по версии CNews

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, в рейтинге CNews заняла первое место среди крупнейших ИТ-поставщиков в отечественном ритейле по итогам 2025 г. Выручка группы компаний в этом сегменте составила 36,6 млрд руб. Победа ГК Softline демонстрирует верность выбранного курса с фокусом на увеличение доли собственных решений и сервисов, развитие продуктов на базе искусственного интеллекта и заказную разработку. Кластерная модель группы позволяет консолидировать технологические и продуктовые компетенции по ключевым направлениям, предлагая заказчикам наиболее востребованные продукты и услуги, а также комплексные решения.

Среди крупнейших ИТ-поставщиков России в ритейле ГК Softline сохраняет лидерство на протяжении трех лет. Всего в рейтинг за 2025 г. аналитики включили 100 компаний – разработчиков программных и аппаратных продуктов, а также системных интеграторов.

Лидирующие позиции ГК Softline на рынке сопровождаются успешными финансовыми результатами. Так, в 2025 г. оборот группы достиг 132,1 млрд руб., увеличившись на 10% по сравнению с 2024 г. Валовая прибыль выросла на 28% год к году и составила 46,9 млрд руб. Доля валовой прибыли от продажи высокорентабельных решений собственного производства составила 68%.

Финансовые показатели отражают качественную трансформацию бизнеса ГК Softline. Группа компаний реализует для лидеров отрасли розничной торговли комплексные проекты, обеспечивающие экономический эффект в сжатые сроки. Ритейл входит в число отраслей, которые наиболее активно внедряют цифровые решения для роста эффективности. Участники рынка сейчас ориентированы на обеспечение устойчивости ИТ-инфраструктуры, кибербезопасности, рост автоматизации и внедрение искусственного интеллекта, понятную экономику проектов в долгосрочной перспективе. На ход цифровой трансформации влияют также развитие электронной коммерции и облачных технологий.

«ГК Softline сохраняет ведущие позиции на рынке за счет того, что комплексно подходит к решению бизнес-задач компаний в ключевых секторах экономики. Представители ритейла входят в число наиболее требовательных заказчиков. Эта отрасль открыта к внедрению инноваций, в том числе на базе искусственного интеллекта, и ждет быстрых результатов, гибкой адаптации процессов. Модель работы ГК Softline позволяет оперативно закрывать потребности компаний с учетом технологических трендов и нашей экспертизы рынка, что позволяет нам наращивать присутствие в фокусных направлениях», – сказал Владимир Лавров, генеральный директор ГК Softline.