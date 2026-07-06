DCLogic и RuDesktop объявили о стратегическом партнерстве в области решений для удаленного доступа и централизованного управления устройствами

Системный интегратор с опытом разработки собственных продуктовых решений DCLogic и российский разработчик программного обеспечения RuDesktop объявили о начале стратегического партнерства. Компании объединят экспертизу для реализации комплексных проектов по созданию безопасной инфраструктуры удаленного доступа, централизованного администрирования и управления конфигурациями устройств под управлением любых операционных систем. Об этом CNews сообщили представители DCLogic.

Сотрудничество направлено на расширение возможностей российских предприятий по управлению распределенной ИТ-инфраструктурой без зависимости от зарубежного программного обеспечения. Решение RuDesktop позволяет администраторам централизованно управлять рабочими станциями и серверами, контролировать конфигурации устройств, оперативно применять политики и настройки, а также выполнять удаленное обслуживание оборудования через единый интуитивно понятный веб-интерфейс без использования командной строки.

При этом все операции выполняются в рамках действующих корпоративных политик информационной безопасности, что особенно важно для организаций с повышенными требованиями к защите данных и контролю доступа.

Помимо администрирования и управления конфигурациями, платформа предоставляет возможность безопасного дистанционного подключения к рабочим местам пользователей, включая использование установленных программ и доступ к файлам удаленного устройства. Это позволяет ИТ-службам значительно ускорить решение инцидентов, сократить время простоя сотрудников и повысить качество технической поддержки.

Особое значение партнерство имеет для крупных промышленных предприятий, государственных корпораций, финансовых организаций и органов государственной власти, где управление десятками тысяч устройств требует высокой степени автоматизации, прозрачности процессов и соответствия требованиям информационной безопасности.

Важным плюсом RuDesktop является соответствие требованиям российского законодательства. Программный продукт включен в Единый реестр российского программного обеспечения, что позволяет использовать его в проектах импортозамещения и при построении защищенной ИТ-инфраструктуры организаций государственного сектора и компаний с государственным участием.

В рамках партнерства специалисты DCLogic получат расширенную техническую экспертизу по продуктам RuDesktop, а решение войдет в портфель интегратора для реализации проектов цифровой трансформации, импортозамещения и модернизации корпоративной ИТ-инфраструктуры.

«Сегодня заказчики ожидают не просто инструмент удаленного доступа, а комплексную отечественную платформу для централизованного управления всей инфраструктурой. Партнерство с RuDesktop позволяет нам предложить российскому бизнесу решение, которое сочетает высокий уровень информационной безопасности, удобство администрирования и широкие возможности управления устройствами независимо от используемой операционной системы. Особенно востребованы такие решения в крупных распределенных организациях, где эффективность работы ИТ-службы напрямую влияет на устойчивость бизнеса», — отметил генеральный директор DCLogic Евгений Шелестюк.

По словам генерального директора RuDesktop Руслана Молина, сотрудничество с одним из ведущих российских системных интеграторов позволит значительно расширить применение отечественного программного обеспечения в масштабных инфраструктурных проектах. «Мы создавали RuDesktop как универсальную платформу для безопасного управления устройствами и удаленной поддержки пользователей в корпоративной среде. Благодаря партнерству с DCLogic наши технологии станут частью комплексных инфраструктурных проектов для крупнейших российских предприятий и государственных организаций. Заказчики получат не только современный отечественный программный продукт, но и профессиональную интеграцию, внедрение и сопровождение силами опытной инженерной команды».