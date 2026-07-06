Разделы

Безопасность
|

28% промышленных компаний в мире в 2025 г. подвергались кибератакам с применением ИИ

По данным внутреннего исследовательского центра «Лаборатории Касперского», 28% промышленных предприятий в мире в 2025 г. сталкивались с атаками, в которых злоумышленники использовали ИИ (28%), в том числе создавали дипфейки или прибегали к автоматизации социальной инженерии. Наибольшая доля организаций, встречавшихся с данной угрозой, — в обрабатывающей промышленности (36%) и дискретном (поштучном) производстве (30%). За ними следуют строительство (21%), сельское и лесное хозяйство (20%), энергетика и коммунальные услуги (18%), транспорт и логистика (17%). Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Опрос проведен в 2025 г., в нем приняли участие 1714 сотрудников компаний из разных отраслей по всему миру, включая в Россию, со штатом не менее 500 человек, в том числе топ-менеджеры, вице-президенты, тимлиды и старшие специалисты.

Более трети (36%) промышленных предприятий включают атаки с применением ИИ в топ-5 наиболее значимых угроз — наряду с атаками на цепочки поставок и активностью APT-группировок. Самая высокая доля организаций, считающих использование ИИ в атаках одним из ключевых рисков, отмечена в обрабатывающей промышленности (45%).

«Промышленность сталкивается с большим количеством вызовов. На ландшафт киберугроз влияют цифровизация и цифровая трансформация, усложнение цепочек поставок, геополитика. Активное развитие искусственного интеллекта как дает новые возможности, так и создает дополнительные риски. Мы видим, что злоумышленники активно используют ИИ в атаках на организации — например, для написания вредоносного кода, создания целевых фишинговых рассылок. Однако специалисты по кибербезопасности также активно используют современные инструменты и методы с применением ИИ. „Лаборатория Касперского” более 20 лет развивает ИИ-технологии и внедряет их в свои защитные решения. Например, они применяются для упрощения работы ИБ-специалистов и детектирования сложных атак», — сказала Анна Кулашова, вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и странах СНГ.

Дополнительные риски связаны с внедрением ИИ-инструментов в самих организациях. С одной стороны, они помогают автоматизировать многие процессы и существенно повысить эффективность, но вместе с тем возникают и новые угрозы.

Атаки на цепочку ИИ-поставок. Если раньше атаки на цепочки поставок ПО совершались через программные пакеты, то теперь злоумышленники могут использовать для этого LLM-модели. Например, внедрить скрытый вредоносный код в файл большой языковой модели. В агентные навыки злоумышленники могут добавлять вредоносную нагрузку, причем в виде как вредоносных исполняемых файлов, так и описания вредоносных действий простым языком.

Излишние автономность и полномочия агентов. Чем больше у агента возможностей и шире доступ к различным данным, тем выше риски. С появлением агентных систем, подобных OpenClaw, простой вредоносной инструкции в посте в социальной сети может быть достаточно, чтобы агент выполнил произвольный код на стороне пользователя, сделал криптовалютный перевод или опубликовал конфиденциальные данные в интернете.

Теневой ИИ. Сотрудники организаций активно пользуются ИИ для рабочих задач. Если в компании нет централизованного доступа к нейросетям, они могут начать обращаться к сторонним сервисам, которые официально не разрешены для работы и не контролируются ИБ- и ИТ-службами. Это усугубляет уже описанные выше риски — например, работник может дать слишком широкие полномочия агенту или случайно загрузить на рабочее устройство вредоносную нагрузку.

«Сложно представить современную организацию, которая бы не использовала ИИ, в том числе промышленное предприятие. Инструменты на базе машинного обучения и больших языковых моделей позволяют существенно повысить эффективность работы и автоматизировать рутину. Однако при их внедрении важно минимизировать риски, реализация которых может дорого обойтись бизнесу: тщательно отбирать инструменты и проверять их на предмет безопасности, проводить обучающие тренинги для сотрудников по использованию ИИ, а также внедрять передовые защитные решения», — сказал Владислав Тушканов, руководитель группы исследований технологий машинного обучения в «Лаборатории Касперского».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026

Нейтрализована одна из крупнейших в мире сетей домашних прокси, применяемая для криминала и шпионажа

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews

Провалился хитрый план Google по слежке за миллиардами людей через камеры. Его сломали «пещерные» технологии

Алексей Шляпин, ИТ-холдинг Т1: ИБ в ИТ-компаниях — базовое условие существования бизнеса

Россиян хотят заставить подтверждать «значимые действия» в интернете через мессенджер «Макс». Альтернатива будет всего одна

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще