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В НИУ ВШЭ создана проектно-учебная лаборатория группы «Т-Технологии»

Проектно-учебная лаборатория открыта на базе факультета компьютерных наук (ФКН) НИУ ВШЭ группой «Т-Технологии». Лаборатория сосредоточится на проектах и задачах в областях искусственного интеллекта (ИИ), распределенных вычислений, анализа больших данных и информационной безопасности (ИБ) в финансовом секторе. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Ключевая задача лаборатории — перенести академические разработки в финансовый сектор и создать новые технологические продукты на основе теоретических исследований ФКН НИУ ВШЭ. Ежегодно планируется разработка и передача в индустрию прототипов и MVP (minimum viable product — ранняя версия ИТ-продукта с базовым функционалом), способных решить сложные производственные задачи.

Также лаборатория создаст больше возможностей для привлечения ресурсов для исследований, повышения публикационной активности в прикладных областях и трудоустройства выпускников ФКН НИУ ВШЭ.

Проектная и научно-исследовательская деятельность лаборатории будет основана на четырех стратегических направлениях. Конкретные проекты будут подбираться исходя из сферы интересов каждого стажера-исследователя в таких областях как: системы хранения и обработки данных; технологии для повышения производительности инженерных команд; информационная безопасность; распределенные вычисления, большие данные и алгоритмы для решения вычислительно сложных задач.

Генеральными партнерами станут «Т-Банк» и образовательная платформа Группы — «Т-Образование». Задача партнеров — обеспечить доступ к вычислительным мощностям, технологической инфраструктуре и обезличенным данным ИТ-индустрии. Кроме того, сотрудников лаборатории экспертно поддержат ученые профильных центров исследований и разработок (R&D) Т-Банка в реализации совместных проектов и пилотировании разработанных решений.

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Для популяризации науки и вовлечения широкой аудитории запланирована комплексная программа. Она включает научные лектории, практические занятия, семинары, мастер-классы, лабораторные практикумы, конференции и другие виды мероприятий, направленных на обмен знаниями и опытом между сотрудниками лаборатории. Также представителям проектно-учебной лаборатории предлагается участие в работе экспертных советов по ИТ-направлениям.

«Открытие совместной лаборатории — закономерный шаг в нашем стремлении интегрировать актуальную для индустрии проблематику в научные исследования и учебный процесс. Факультет компьютерных наук ВШЭ обеспечивает фундаментальную базу, а Т-банк готов предоставить реальные задачи и данные. Мы уверены, что совместные исследования усилят экспертизу будущих специалистов и позволят быстрее внедрять инновационные решения в финансовые сервисы. Это пример того, как академическая среда и бизнес могут вместе формировать будущее цифровой экономики», — Иван Аржанцев, декан факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

«Тесное взаимодействие бизнеса и вузов — неотъемлемая часть современного образования. Создание проектно-учебной лаборатории Группы «Т-Технологии» в НИУ ВШЭ — логичный шаг в этом направлении. Мы открываем талантливым студентам доступ к работе над реальными проектами в финансовом секторе на базе данных ведущего российского бигтеха. Объединяя науку с производственными задачами, мы создаем базу для новых ИТ-продуктов и вносим вклад в формирование национального цифрового суверенитета», — Вячеслав Цыганов, исполнительный директор Группы «Т-Технологии».

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