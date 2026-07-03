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Т2 и «Согласие» запустили программу страхования банковских карт от мошенничества

Т2, российский оператор мобильной связи, и страховая компания «Согласие» запустили страховой продукт на случай мошенничества – «Деньги под защитой». Он защищает от потери денег с банковских карт в случае телефонного мошенничества, несогласованного списания средств и кражи наличных у банкоматов. Предложение, доступное клиентам Т2, позволяет компенсировать до 1 млн руб. при стоимости до 199 руб. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Полис «Деньги под защитой» действует по всему миру, стоимость варьируется от 69 до 199 руб. в месяц, при этом сумма компенсации достигает 1 млн руб. Клиент может получить возмещение ущерба в следующих случаях: при списании денег с банковской карты без согласия; в случаях мошенничества по телефону, в SMS или в мессенджерах; при краже наличных, снятых в банкомате, – случаи грабежа или разбойного нападения, который случился не позднее чем через два часа после снятия денег; при вынужденном сообщении PIN-кода под угрозой насилия и последующей краже средств из банкомата.

Оформить страховку можно в приложении Т2: из раздела «Финсервисы» необходимо перейти на опцию «Деньги под защитой», а затем выбрать период и страховую сумму. Активировать защиту также можно в SafeWall от Т2 – предложение действует для всех клиентов.

При страховом случае клиент должен обратиться в компанию «Согласие», собрать и отправить полный комплект запрашиваемых документов. «Согласие» рассматривает все случаи в индивидуальном порядке – это занимает до 10 рабочих дней. При положительном вердикте выплата поступит в течение пяти дней.

Особенность продукта – в его комплексном составе. Это не только страховая защита денег, но и сервисная поддержка клиента в стрессовой ситуации после наступления риска. Помимо возможного возмещения ущерба, клиент получает безлимитные онлайн-консультации по подготовке документов и заявлений в правоохранительные органы, а также сопровождение на протяжении всего процесса – от возбуждения до завершения уголовного дела. Такой подход помогает клиенту быстрее сориентироваться, правильно оформить необходимые материалы и пройти все этапы взаимодействия с компетентными органами. Сервисы поддержки доступны круглосуточно.

Елизавета Гусева, директор по развитию финансовых и инновационных сервисов Т2: «Т2 ежедневно отражает миллионы попыток цифрового обмана: наши алгоритмы успешно блокируют спам, подменные номера и массовые атаки. Но мы решили усилить наши продукты по обеспечению безопасности и дать возможность абонентам пользоваться услугой, которая содержит страхование и от угроз, происходящих офлайн. Объединили усилия Т2 и СК «Согласие» и создали новый совместный продукт, который интегрирован в приложение. Теперь у клиентов появилось еще больше возможностей застраховать себя на случай столкновения со злоумышленниками».

Майя Тихонова, генеральный директор страховой компании «Согласие»: «Мы хотим сделать страховую защиту доступной каждому: такой полис может стоить от 69 до 199 руб. в месяц в зависимости от выбранной страховой суммы. Максимальная компенсация в случае мошенничества – 1 млн руб. Так мы обеспечиваем гибкие условия, чтобы каждый клиент мог гарантированно защитить свои деньги. Коллеги из Т2 разделяют наш подход, а совместная работа существенно упрощает жизнь абонентам: теперь оформить страховку можно прямо на платформе мобильного оператора».

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