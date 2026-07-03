Разделы

Бизнес Кадры Веб-сервисы
|

С конфликтами из-за графика отпусков сталкивается каждый четвертый работающий

Каждый четвертый работающий россиянин сталкивается с конфликтами в коллективах из-за графика отпусков. В опросах SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала, приняли участие 1,6 тыс. работающих экономически активных россиян из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Двое из трех россиян заявили, что ссор при составлении графика отпусков у них на работе не бывает. 27% признались, что в их коллективах возникают разногласия при планировании отдыха: 22% все-таки удается договориться между собой, не привлекая эйчаров или начальство, а 5% рассказали, что урегулирование конфликтов возможно исключительно при вмешательстве руководства или отдела кадров. По рассказам большинства из тех, кто сталкивается с противоречиями (76%), конфликты в основном разгораются из-за периода летнего отдыха.

Мужчины сообщают об отпускных разногласиях в трудовых коллективах чуть чаще женщин (28 и 26% соответственно).

Чем моложе коллектив, тем меньше ссор из-за отпусков: среди работников до 35 лет о конфликтах рассказали лишь 19%, среди тех, кто старше, — 28%.

Респонденты с доходом от 150 тыс. руб. ссорятся реже (24%), чем зарабатывающие меньше (28—29%).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 375. Время проведения: 8—17 июня 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Французские силовики добили самый посещаемый торрент-сайт в стране. Его администраторы арестованы за пиратство и отмывание денег

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

Microsoft создала новую Windows. Она работает в браузере и полностью зависит от нейросетей

ИИ под надзором: как изолированный контур решает проблему безопасности агентов

Власти утвердили массовые проверки товаров на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще