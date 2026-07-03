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Российские вакуумметры включены в реестр Минпромторга по постановлению Правительства России № 719

Два типа отечественных цифровых вакуумметров включены в реестр российской промышленной продукции с максимальным уровнем локализации, следует из выписок Государственной информационной системы промышленности (ГИСП). Об этом CNews сообщили представители ООО «Лаборатория вакуумных технологий плюс».

Приборы ВТ-РЦ01 и ВМ-Ц01 для измерения давления и разрежения внесены в реестр 2 июля с номерами 10864902 и 10864901. Они набрали 115 баллов из 115 возможных по методике постановления Правительства России № 719 — это подтверждает, что изделия полностью производятся в России. Вакуумметры относятся к санкционной номенклатуре: их поставка в РФ запрещена с 2022 г., а без этих приборов невозможно контролировать технологические процессы в микроэлектронике, аэрокосмической отрасли и оборонной промышленности.

Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться
Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться цифровизация

Высокий балл локализации открывает заказчикам доступ к государственным и корпоративным закупкам с ограничениями на допуск импортного оборудования. Производством приборов занимается компания «Лаборатория вакуумных технологий плюс» (ЛВТ+) — в её портфеле уже семь позиций в реестре, включая вакуумные установки серии «Ника». В компании подчеркивают, что короткие сроки изготовления и поставки стали их ключевым конкурентным преимуществом.

По оценкам экспертов, включение в реестр — важный шаг для замещения критического импорта, однако системное импортозамещение в этом сегменте требует продолжения инвестиций в НИОКР и технологическое развитие. К 2030 г. Минпромторг намерен довести долю отечественных средств измерений в критически важных отраслях до 80%.

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