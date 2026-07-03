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Пятак, мемы и ИИ: как зумеры настраивались на удачу перед экзаменами

Blink и Skillbox выяснили, какие приметы и ритуалы помогают школьникам и студентам справляться с волнением перед экзаменами и итоговыми работами. Ритуалы на удачу есть почти у каждого. К ним прибегают 59% перед каждой важной работой, а 40% — перед сложной. Половина не верит в приметы всерьез, но признается, что с ними спокойнее. А 41% уверены, что они действительно работают. Лишь 8% воспринимают их в шутку и полагаются только на свои силы. Об этом CNews сообщили представители Skillbox.

Пятак под пяткой, «счастливая» вещь или любимая песня перед входом в аудиторию, конечно, не гарантируют пятерку или высокий балл. Зато помогают почувствовать уверенность и справиться с волнением. 62% вспомнили хотя бы один случай, когда примета сработала.

Сегодня к привычным приметам добавились цифровые. Самые популярные из них — загадывать желание на одинаковых числах вроде 11:11 или 22:22 (63%), сохранять «счастливые» картинки, видео и песни (44%), а также менять заставки или аватарки перед экзаменами (31%). Стикеры и мемы на удачу сохраняют на телефон около 30%. Некоторые рисуют руны, благодарят вселенную или даже зажигают виртуальные свечи.

Студенты чаще школьников замечают одинаковые числа и используют мемы, стикеры и аватарки как талисманы. Выпускники школ чаще сохраняют в телефоне счастливые картинки, видео и треки. Среди тех, кто сейчас проходит онлайн-обучение, самые популярные привычки — загадывать желание на одинаковые числа (63%), менять заставку на ноутбуке (30,5%) и скачивать «счастливый» цифровой контент (30%).

Еще один назревающий тренд — спрашивать у ИИ, гороскопов или генераторов предсказаний, как пройдет экзамен. Половина делает так каждый раз, а 22% — когда сильно переживает.

Про классические ритуалы молодежь тоже не забывает. Почти половина по-прежнему кладет пятак под пятку, не моет голову и не стрижется перед экзаменом или надевает счастливую одежду. К молитвам и заговорам обращаются 37%. К еще одним привычкам, популярных у студентов онлайн-школ: класть конспекты под подушку и использовать амулеты и талисманы. Есть и необычные, о которых рассказали молодые люди: засыпать с книгой, просить удачу у плюшевых игрушек и вселенной.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

У 40% есть общие традиции с одноклассниками и одногруппниками. Например, вместе есть сирень или перед входом в аудиторию по-доброму обзывать друг друга — тоже на удачу.

«Перед экзаменом у каждого свой магический набор: пятак под пятку, препод на аве, счастливая худи или мемчик для класса или группы. Пятак билет не выучит, но иногда даже такая мелочь помогает меньше паниковать. В Blink можно открыть карту и увидеть, кто уже доехал, кто готовится дома, а кто сидит в соседнем корпусе и делает вид, что не волнуется. Можно зачекиниться у аудитории, отправить другу кружок, голосовуху, мем или стикер на удачу. Мы делаем Blink, чтобы даже в самые нервные моменты свои были рядом — порой буквально в паре метров, а иногда в другом городе или даже стране», — сказал Александр Щепилов, CMO Blink.

«Исследование показало, что ритуалы работают — они дают чувство контроля, а его особенно не хватает перед экзаменом. Мы в Skillbox видим то же самое, при этом мы знаем, что часть тревоги снимает не примета, а понимание, что ты действительно готов. Поэтому у нас есть ИИ-помощник, который за 5 минут может показать, где остались пробелы, что именно стоит повторить, где на платформе такую информацию можно найти. Не меньше помогает и другое: чаты с сокурсниками и кураторами, где можно услышать простое "ты справишься". Уверенность подкрепляется знаниями и чувством, что тебя не оставили один на один со стрессом», — Наталья Влодавская, директор по клиентскому опыту образовательного холдинга Skillbox.

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