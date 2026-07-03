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«Отпускные» аватарки не работают: 20% россиян остаются на связи с коллегами даже на отдыхе

Пятая часть трудоустроенных россиян (20%) продолжает работать во время отпуска и быть на постоянной связи с коллегами, еще почти четверть (24%) — стараются не отрываться от команды и периодически подключаются к задачам по собственному желанию, выяснили аналитики ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проводился 12-14 мая 2026 г., участие приняли 3220 респондентов.

Чаще других на постоянной связи с коллегами во время отпуска остаются представители автомобильного бизнеса (33%), высший и средний менеджмент, а также работники искусства и медиа (по 28%).

Еще 57% от всех опрошенных россиян сообщили, что на отдыхе сводят к минимуму все контакты с коллегами и не отвлекаются на рабочие вопросы. Такое поведение наиболее свойственно сотрудникам из сферы добычи сырья (68%), медикам (67%), рабочему персоналу и ИТ-специалистам (по 65%).

«В большинстве российских компаний действительно не принято отвлекать сотрудников от отдыха: только 23% опрошенных сообщили, что у них считается нормой быть на связи в отпуске. Среди остальных 31% отметили, что коллеги и руководство могут написать им в отпуске, но лишь по самым срочным вопросам, 7% — что сообщения с работы бывают, но быстрый ответ не требуется. Кроме того, в некоторых компаниях нет единой практики: 22% респондентов добавили, что все зависит от конкретного руководителя и команды», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

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Чтобы коллеги и партнеры реже отвлекали от отдыха, некоторые россияне используют в соцсетях «отпускные» аватарки, информирующие об отсутствии на рабочем месте. Регулярно так делают 8% опрошенных, а еще 21% — лишь в особых случаях, например, если уезжают надолго. Еще 8% раньше устанавливали «отпускные» фотографии профиля, но затем отказались от этой практики. Большинство же — 63% — никогда не меняли свои фото на время отдыха и не собираются это делать в будущем.

Доля тех, кто использует «отпускные» аватарки, выше среди представителей сферы автобизнеса — там сразу 17% опрошенных всегда меняют фото в соцсетях, чтобы предупредить коллег о своем отсутствии. Также эта привычка часто встречается среди маркетологов, работников сферы туризма и общепита (по 12%) и среди высшего и среднего менеджмента (11%).

Среди тех, кто хотя бы иногда ставит специальные фото на аватарку во время отпуска, треть отмечают, что этот метод помогает сократить число сообщений от коллег. Около 9% говорят, что их вообще перестают беспокоить по рабочим вопросам, еще 25% — что отвлекают значительно реже. В то же время еще в 30% случаев «отпускная» фотография не помогает, и коллеги все равно продолжают писать и звонить. Более 23% респондентов не видят разницы, а 13% отмечают, что их и так никогда не отвлекают от отдыха.

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