MWS Tables запустила «Большие таблицы» с лимитом до 1 млн строк

МТС объявила о том, что ее дочерняя компания «МТС Web Services» (MWS) запустила функцию «Большие таблицы» в MWS Tables – сервисе для командной работы, управления данными и создания приложений без кода на основе таблиц. Теперь все пользователи продукта могут работать с базами до 1 млн записей без потери производительности.

Новая функция расширяет возможности MWS Tables для команд, которые ведут большие реестры и учетные базы данных: учет оборудования, пропусков и доступов, реестры документов, базы вакансий и кандидатов, а также любые другие операционные таблицы с регулярно обновляемыми данными. Ранее лимит составлял 50 тыс. строк, теперь пользователи могут создавать таблицы до 1 млн строк и до 200 столбцов.

Ключевая особенность «Больших таблиц» – перенос вычислений на серверную сторону. За счет этого сервис сохраняет стабильную скорость работы даже при обработке крупных объемов данных. Система поддерживает одновременную работу до 1 тыс. пользователей: они могут фильтровать и сортировать информацию в реальном времени.

Такая опция особенно актуальна для компаний, которые используют MWS Tables как рабочую среду для регулярных бизнес-процессов. HR-команды могут вести расширенные базы кандидатов и сотрудников, отделы продаж – работать с воронками и клиентскими реестрами, маркетологи – управлять кампаниями и аналитикой, операционные подразделения – контролировать заявки и статусы.

«Мы видим, что команды все чаще используют MWS Tables не только как удобные таблицы, но и как полноценную рабочую платформу для управления процессами. Поэтому для нас было важно снять одно из ключевых ограничений при работе с большими базами данных. Сегодня “Большие таблицы” позволяют пользователям хранить до 1 млн записей, работать с ними в реальном времени, не теряя в скорости за счет серверных вычислений», – сказал директор по продукту MWS Tables Филипп Герм.