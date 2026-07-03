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«МТС Линк» запускает маркетплейс ИИ-агентов

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, запускает маркетплейс ИИ-агентов для решения рабочих задач. Согласно опросу «МТС Линк», 67% россиян хотели бы делегировать ИИ-агентам рутинные действия.

Маркетплейс встроен в единое коммуникационное приложение «МТС Линк». Одним из сервисов, доступных в его рамках, стал «Ваш помощник» — агент, представленный разработчиком около года назад. Сегодня он выполняет функцию цифровой памяти сотрудника: ему можно задать любой вопрос по содержанию встреч и чатов, к которым у пользователя есть доступ. Кроме того, в первой версии маркетплейса будут доступны ассистенты, настроенные под определенные роли и функции. В частности, среди них есть редактор для HR (составляет и улучшает описание вакансий), эксперт по продажам (пишет скрипты продаж и прорабатывает возражения клиентов), маркетолог (оптимизирует тексты для SEO, готовит карточки продуктов для маркетплейсов) и SMM-менеджер (составляет контент-планы, пишет посты и разрабатывает стратегию продвижения в соцсетях).

Список доступных на маркетплейсе агентов будет постоянно расширяться. В ближайших планах — запуск ИИ-секретаря, который сможет находить и бронировать свободное время в календарях коллег и назначать им онлайн-встречи.

Клиенты «МТС Линк» уже сегодня могут интегрировать собственных агентов в корпоративный мессенджер. В будущих обновлениях они смогут самостоятельно добавлять их на маркетплейс «МТС Линк» — это позволит сотрудникам быстро находить нужных им агентов. Также компании получат возможность через маркетплейс предлагать своих агентов другим организациям, в том числе платно.

«Каждый день команды сталкиваются с однотипными задачами, и всё чаще сотрудники начинают использовать публичные ИИ-модели для их решения. Это увеличивает риск утечки конфиденциальной информации. ИИ-помощники и агенты, доступные в рамках платформы корпоративных коммуникаций, снижают эти риски. А формат взаимодействия в единой среде напоминает взаимодействие с коллегами: вы можете легко найти их по имени или аватарке и написать в корпоративном мессенджере», — отметил директор по продукту «МТС Линк» Сергей Тарасенко.

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По данным опроса «МТС Линк», 13% россиян, знакомых с ИИ, утверждают, что в их компаниях уже применяют ИИ-агентов. Самый распространенный вид агента — ИИ–секретарь, который следит за календарем, заметками, планами, протоколирует мероприятия, рассылает итоги встреч участникам и ставит задачи в календарь (он есть у 57% из тех, кто применяет агентов. На втором месте — помощник в составлении отчетов, который готовит текстовое представление данных и презентации.

В настоящее время треть россиян, применяющих ИИ, всё ещё считает, что ИИ-агенты им не нужны. Остальные респонденты уже готовы передать им широкий спектр задач. Помимо ИИ-секретаря и составителя отчетов, каждого из которых хотели бы иметь 30% респондентов, были отмечены ассистент по ответам на электронную почту (22%) и агент-офис-менеджер, который заказывает канцелярские и офисные принадлежности (15%). Также опрошенные хотели бы делегировать ИИ подбор персонала и бронирование билетов (по 12%).

В исследовании «МТС Линк» приняли участие 1010 респондентов из России, из которых 78% хотя бы иногда применяют ИИ. Опросы проведены во втором квартале 2026 г.

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