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Международный производитель табака KT&G объединил наем, КЭДО и внутренние коммуникации в Saby

Южнокорейская корпорация KT&G — один из крупнейших производителей табачных изделий в мире, перевела подбор персонала, кадровый документооборот и корпоративные сервисы в единое цифровое пространство в Saby. Сегодня системой пользуются более 300 сотрудников российского подразделения.

В России KT&G представлена двумя юридическими лицами: производством в Калужской области и торговым домом KT&G Global Rus в Москве.

С 2023 г. компания активно расширяет присутствие на российском рынке. С ростом команды и расширением географии работы компании стало важно выстроить единый цифровой путь сотрудника — от найма и подписания оффера до адаптации и внутренних коммуникаций.

Saby закрыл комплексную задачу. HR‑директор и менеджер по персоналу KT&G самостоятельно развернули коробочное решение всего за 2 месяца. Благодаря встроенной поддержке английского языка к работе в системе сразу подключились иностранные руководители и сотрудники.

Сегодня 100% работников компании используют корпоративный портал с компьютеров и мобильных устройств, а за последний год через Saby кандидатам было отправлено более 120 цифровых офферов.

Процесс найма стал заметно быстрее. Раньше согласование кандидатов занимало несколько дней, теперь — несколько часов. После утверждения вакансия автоматически публикуется на HeadHunter, отклики попадают в единую воронку, а выбранный кандидат получает брендированный оффер прямо из системы.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Saby помогает и на этапе выхода сотрудника в компанию. Сервис заранее уведомляет HR, ИТ-команду, специалистов по автопарку и других участников процесса, чтобы к первому рабочему дню у новичка уже были готовы техника, документы и все необходимые доступы.

Для сотрудников компания создала мобильное приложение KT&G My на базе Saby. Через него можно подписывать документы, проходить онбординг, изучать внутренние регламенты, получать новости компании и участвовать в корпоративных активностях.

«Одним из главных преимуществ Saby для нас стала возможность гибко настраивать процессы под реальные потребности бизнеса. Мы создали HR‑экосистему, которая сопровождает сотрудника на всём пути в компании — от первого контакта с кандидатом до приема на работу, карьерного развития и вплоть до завершения трудовых отношений. Особенно ценным сервис Saby HRM оказался для рекрутмента: согласования, публикация вакансий, работа с кандидатами, офферы и подготовка к выходу сотрудника теперь объединены в один бесшовный процесс. В условиях быстрого роста и постоянных изменений такая автоматизация помогает HR‑команде сосредоточиться на развитии бизнеса и людей, а не только на операционных задачах», — отметила HR-менеджер KT&G Анна Маро.

Следующим этапом развития проекта станет внедрение оценки эффективности по методологии OKR и расширение инструментов для работы с кадровым резервом и базой кандидатов.

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