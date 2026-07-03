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«МегаФон» усилил связь в Дербенте

Более 100 тыс. жителей одного из древнейших городов России стала доступна скорость передачи данных до 80 Мбит/с. Это стало возможным после того, как технические специалисты оператора модернизировали здесь телеком-оборудование. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для улучшения качества сигнала инженеры «МегаФона» «прокачали» оборудование, поддерживающее частотные диапазоны 2100 МГц. Обновления позволили расширить емкость сети, равномерно распределить в ней пользователей и повысить скорость мобильного интернета в жилых кварталах, частных секторах, в торговых точках и исторических местах.

Расширение инфраструктуры связано с приростом населения и увеличивающимся туристическим потоком в Дербент. В городе вырос спрос на веб-ресурсы, особенно на соцсети и киноплатформы. Их посещаемость увеличилась на 83% по сравнению с прошлым годом.

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«Дербент основан в 438 году, что делает его одним из самых древних городов страны. Сегодня это не только культурный, но и административный, промышленный центр региона. Скорость мобильного интернета здесь выросла на 10%. Местные жители и туристы могут учиться и работать онлайн, получать полный спектр государственных услуг, делиться фото и видео», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

Изучив обезличенные данные абонентов, специалисты «МегаФона» выяснили, что за май-июнь 2026 г. туристический поток в Дербент увеличился на 17%, по сравнению с тем же отрезком в 2025 г. Чаще всего гости приезжают из Ленинградской области, Ставрополья и Краснодарского края.

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