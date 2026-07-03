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«МегаФон» улучшил качество связи и надежность интернета для жителей Кимр

Десятки тысяч путешественников, приезжающих в один из самых популярных городов Верхневолжья, теперь смогут на 20% быстрее загружать необходимые цифровые сервисы и выкладывать в сеть фотографии памятников архитектуры. Инженеры «МегаФона» построили несколько новых базовых станций, установив 4G-оборудование сразу в нескольких микрорайонах города Кимры.

Технические специалисты оператора установили новые телеком-объекты, обслуживающие ключевые локации города. Качество покрытия и емкость сети улучшились в районах с плотной жилой застройкой, в частном секторе, а также вблизи важных инфраструктурных объектов: железнодорожного вокзала, центрального рынка, набережной Волги и популярных туристических маршрутов.

При проведении работ иинженеры «МегаФона» использовали оборудование, работающие сразу в нескольких частотных диапазонах. Это позволило увеличить проникающую способность сигнала внутри зданий и увеличить скорость мобильного интернета. После проведенных работ в Кимрах выросла также стабильность голосовых вызовов в формате VoLTE (Voice over LTE). Данная ттехнология позволяет совершать звонки с быстрыми соединением и чистым звуком, не прерывая сессию мобильного интернета

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«Кимры — город с богатым историческим наследием, который привлекает множество туристов, особенно в летний сезон. Растет и нагрузка на сеть со стороны местных жителей. Мы модернизировали оборудование, чтобы наши абоненты могли с комфортом пользоваться цифровыми сервисами в любой точке города — от загрузки тяжелого контента до онлайн-покупок и государственных услуг», — отметил Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

Город Кимры и его окрестности с местами для пикников, пляжами, водными прогулками входит в топ-5 мест для посещения у туристов всех близлежащих регионов Центрального федерального и Северо-Западного округов. По данным правительства Тверской области только за прошлый год туристический поток в регион составил более 3 млн человек, причем более половины туристов приезжает в регион в период с мая по август.

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