Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«МегаФон»: самокаты выехали за пределы столиц: регионы стали активнее пользоваться кикшерингом

Городские сервисы аренды самокатов становятся все популярнее у жителей России. В топ регионов по интересу к кикшерингу вошли Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Нижний Новгород. При этом молодежь до 24 лет арендует электросамокаты реже старших поколений россиян, выяснили аналитики «МегаФона» и кикшеринга Whoosh на основе обезличенных данных пользователей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

На первом месте в топе регионов по числу жителей, арендующих городские самокаты, традиционно оказалась Москва, Краснодарский край, где сезон круглогодичный, и Санкт-Петербург. В топ по использованию кикшеринга также вошли Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Нижний Новгород. По данным Whoosh, Екатеринбург — лидер среди городов по доле жителей, пользующихся сервисом. — показатель составляет более 68%.

Основная аудитория сервисов кикшеринга — мужчины, на них приходится около 70%. Женщины пользуются кикшерингом и велопрокатами заметно реже, однако их доля постепенно растет в старших возрастных группах. Так, среди пользователей 18–24 лет женщины составляют 21%, то в группе 35–44 лет — уже 23%, а среди абонентов 55–64 лет — 34%.

Никита Векессер, Orion soft: Безопасность ИИ – новая инфраструктурная задача бизнеса
Никита Векессер, Orion soft: Безопасность ИИ – новая инфраструктурная задача бизнеса Главные ИТ-сценарии

Самые активные пользователи сервисов — это россияне 35–44 лет (40%). Еще 32% приходятся возрастную категорию 25-34 года. Доля жителей страны от 45 до 54 лет составляет 14%. При этом на молодежную категорию (18-24 года) приходится лишь 13%. Россияне старше 65 лет также пользуются кикшерингом, но их доля составляет около 1%.

Между тем в регионах заметно различается гендерный состав пользователей. Наибольшая доля женщин среди пользователей городских самокатов зафиксирована в Волгоградской (30%), Пензенской (29%) и Брянской областях (28%). А самая высокая доля мужчин — в Новосибирской (по 82%) и Челябинской областях (81%).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Решения для управления виртуальными рабочими местами (VDI) 2026

Microsoft создала новую Windows. Она работает в браузере и полностью зависит от нейросетей

Платформы для вебинаров научились удерживать аудиторию и управлять собранными данными

Власти утвердили массовые проверки товаров на Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркете»

Почему разработка без кода становится новым стандартом управления сервисами

Топливо не бесплатное – давайте деньги. Wildberries повысил комиссии для продавцов из-за роста цен на бензин и дизель

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще