«МегаФон» и «Эн+ Телеком» формируют стратегический альянс

«МегаФон» и «Эн+ Телеком» подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, в рамках которого будет обеспечиваться комплексное развитие современной телекоммуникационной и цифровой инфраструктуры для промышленных активов и жителей Сибири. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сотрудничество предусматривает взаимодействие по нескольким ключевым направлениям: реализацию долгосрочной стратегии по обеспечению качественной связью удаленных и промышленных территорий Иркутской области — в том числе труднодоступных районов с суровыми климатическими условиями, где стабильная связь критически важна для предприятий.

Стороны также планируют совместно внедрять цифровые сервисы и решения для бизнеса, чтобы повысить эффективность и снизить операционные издержки корпоративных клиентов. Особое внимание уделят развитию телекоммуникационной инфраструктуры — в частности, развертыванию частных сетей и тестированию перспективных технологий связи, включая спутниковый интернет и IoT‑решения для промышленного мониторинга.

Кроме того, обмен опытом и проведение пилотных проектов помогут создать региональную экосистему цифровых решений: будут разработаны совместные образовательные программы для подготовки ИТ‑специалистов, организованы площадки для апробации телекоммуникационных стартапов и интегрированы цифровые платформы для взаимодействия бизнеса, властей и жителей региона. Все это повысит инвестиционную привлекательность Сибири, создаст новые рабочие места и улучшит качество жизни населения за счет доступа к телемедицине, дистанционному образованию и умным городским сервисам.

«Как оператор № 1 по скорости и покрытию, мы обладаем уникальной экспертизой: умеем выстраивать комплексные решения для бизнеса и одновременно обеспечивать связью населенные пункты по всей стране. Это позволит предприятиям повысить эффективность за счет внедрения передовых цифровых сервисов на базе нашей сети, а жителям даже в отдаленных районах — получить доступ к важным социальным услугам в режиме онлайн», — отметила Наталья Талдыкина, заместитель коммерческого директора по развитию корпоративного и государственного сегментов «МегаФона».

«Мы целенаправленно выстраиваем партнерства с лидерами рынка. Каждое соглашение — это новый инструмент для создания передовой цифровой среды. Такой системный подход позволяет нам вывести автоматизацию производственных процессов на качественно иной уровень и закладывает основу для сервисов будущего, которые будут востребованы как в промышленности, так и в повседневной жизни», — сказал генеральный директор «Эн+ Телеком» Максим Павленко.