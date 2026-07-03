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«КАМА» повысила операционную эффективность за счет внедрения «1С:ERP»

Картонно-бумажный комбинат «КАМА» лесопромышленной группы «Свеза» внедрил новую информационную систему на базе «1С:ERP» с учетом отраслевой специфики. Реализация проекта повысила операционную эффективность производства и бизнес-процессов, сделав работу предприятия более гибкой и конкурентоспособной. Объем инвестиций в создание новой ИT-инфраструктуры превысил 180 млн руб. Об этом CNews сообщили представители ГК «Свеза».

Реализация проекта стартовала в 2024 г., когда «КАМА» вошла в состав группы «Свеза». Перед подрядчиком стояла задача объединить управленческий и бухгалтерский учет в едином цифровом контуре, сократив использование разрозненных программных продуктов. В результате в единую систему интегрировали ключевые процессы — от расчета потребности в сырье для производства продукции до формирования финансовой отчетности. Новая платформа обеспечивает одновременную работу до 400 пользователей.

Наиболее значимый управленческий эффект достигнут в сфере контроля ресурсов и оперативного планирования. Время расчета себестоимости сократилось втрое — до полутора часов, а интеграция данных с блоком «Зарплата и управление персоналом» (ЗУП) занимает всего две-три минуты. Кроме того, система интегрирована с «Диадоком», «1С:Документооборотом», TRIM и MES.

Глубокое изменение процессов бюджетирования и производственного учета позволило комбинату оперативнее реагировать на запросы заказчиков.

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«Мы полностью перестроили процессы бюджетирования, внедрив режим реального времени для контроля лимитов по денежным средствам и закупкам. Новая система дает нам полноценную аналитику: мы видим динамику удельных норм расхода сырья и корректируем планы еще до завершения отчетного периода. Это важно для выполнения контрактов в сжатые сроки и соответствия единым стандартам качества группы «Свеза», — сказала Ирина Подтяжкина, финансовый директор КБК «КАМА».

Внедренный этап создал основу для дальнейшего развития. С мая 2026 г. стартовал второй этап проекта, который предусматривает создание модели планирования продаж и производства. Она усилит ориентацию на рыночный спрос и повысит точность выполнения заказов.

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