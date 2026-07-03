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Dion запустил синхронный перевод для проведения международных конференций

В платформе корпоративных коммуникаций Dion от ИТ-холдинга «Т1» появились новые возможности для проведения международных встреч, вебинаров и конференций. Одной из ключевых функций стал синхронный перевод, который позволяет подключать профессиональных переводчиков и проводить онлайн-мероприятия с участием носителей разных языков. Об этом CNews сообщил представитель «Т1».

Функциональность удобна тем, что позволяет одним и тем же участникам встречи подключаться к разным аудиопотокам. Так, перед началом конференции модератор назначает переводчика в конференцию, откуда он может слушать общий аудиопоток и одновременно транслировать перевод в дополнительную языковую дорожку. Пользователи же могут выбрать язык, на котором хотят слушать выступление, или оставить оригинальный звук без перевода, а также отвечать на родном языке.

«Синхронный перевод будет полезен компаниям, которые проводят переговоры и международные встречи с иностранными партнерами. При обычном последовательном переводе продолжительность встречи растягивается: сначала говорит участник, затем переводчик повторяет его слова на другом языке. Отдельные аудиоканалы позволят сохранить темп разговора и сделать коммуникацию более удобной, быстрой и эффективной для всех участников», — отметил Роман Чередников, директор портфеля проектов платформы корпоративных коммуникаций Dion, ИТ-холдинг «Т1».

Также в рамках обновления для организаторов мероприятий расширили возможности управления сессионными залами. В панели администрирования теперь можно отслеживать состав и численность участников в каждом зале и управлять настройками участников по аналогии с обычной конференцией. Новые инструменты упрощают проведение обучающих программ, стратегических сессий и других подобных мероприятий, где требуется разделение аудитории на команды.

Кроме того, пользователи веб-версии получили возможность отображать вертикальное видео со смартфонов без искажения изображения. Это позволяет сохранить корректные пропорции кадра и полностью видеть собеседника или демонстрируемые им объекты даже при использовании камеры телефона в портретной ориентации.

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