«Бонус для начальника, барьер для новичка»: исследователи НИУ ВШЭ выяснили, как ИИ влияет на рынок труда

Команда экономистов НИУ ВШЭ изучила более 700 тыс. вакансий, чтобы понять, как влияют нейросети на рынок труда. Исследование показало, что массовых увольнений ждать не стоит: ИИ все чаще становится помощником, а не конкурентом. При этом работодатели перестали доплачивать специалистам за умение пользоваться современными технологиями. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Масштабное исследование посвящено изменениям на российском рынке труда с 2021 по 2025 гг. Команда проекта проанализировала открытые вакансии на портале HeadHunter до и после бума ChatGPT. Авторы искали упоминания нейросетей, систем генеративного ИИ и профильных навыков. В работе приняли участие эксперты НИУ ВШЭ из Москвы и Санкт-Петербурга.

Исследователи распределили массив вакансий на 40 основных групп профессий, опираясь на Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ). Такой подход позволил авторам увидеть объективную макрокартину рынка труда.

«Нет данных о том, что нейросети массово вытесняют профессии или целые отрасли. Есть лишь точечные сигналы в узких нишах, например, в технической поддержке или копирайтинге. В этих сегментах работодатели начали автоматизировать базовые рутинные действия. Чаще всего искусственный интеллект становится мягким дополнением к должности. Он встроен в саму суть работы и только усиливает ценность других компетенций человека. В первую очередь аналитических и управленческих», — Андрей Терников, руководитель исследования, доцент департамента менеджмента НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.

Чаще всего специалистов, умеющих работать с нейросетями, ищут в финансовом секторе, сфере телекоммуникаций и в науке. Главным локомотивом внедрения новых технологий в России выступают банки. Наибольшую выгоду от использования ИИ получают квалифицированные кадры, опытные менеджеры и руководители. Технологии помогают им лучше и быстрее организовывать процессы. Однако распространение нейросетей пока носит точечный характер. В масштабах всего рынка труда упоминания таких навыков встречаются менее чем в 3% вакансий.

«Базовые операции вроде написания простого кода или текстов уже можно отдать машине. А вот люди, которые понимают, как поставить задачу алгоритму и на каких данных его обучать, нужны рынку как никогда. Получается, что сложнее всего из-за искусственного интеллекта молодежи, которая только выходит на рынок труда», — Андрей Терников, руководитель исследования, доцент департамента менеджмента НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.

Долгое время умение грамотно пользоваться нейросетями считалось эксклюзивом. Компании были готовы доплачивать за этот навык. Так, в 2022 г. зарплатная «сверхпремия» за ИИ-инструменты в России превышала 31%. А в 2025 г. она составила всего 11%. Эксперты уверены: освоить нейросети придется всем. Но делать ставку только на умение писать красивые запросы бессмысленно. Совсем скоро это станет таким же банальным требованием, как умение пользоваться браузером.

«Произошла нормализация рынка. Когда-то составлению электронных таблиц в Excel нужно было специально обучаться. Теперь работодатель уверен, что эта опция встроена в вас по умолчанию. Главным конкурентным преимуществом остается ваша профессиональная глубина. Молодым специалистам не стоит распыляться. Накапливайте фундаментальный опыт в своей предметной области. Нейросети снимут с вас рутину. Но они часто ошибаются. И только став настоящим экспертом на своем рабочем месте, вы сможете грамотно проверять ту информацию, которую выдает вам алгоритм», — Андрей Терников, руководитель исследования, доцент департамента менеджмента НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.

Сейчас научно-учебная группа Питерской Вышки продолжает анализ рынка. Ученые пытаются спрогнозировать, какие именно рабочие процессы уйдут к машинам в ближайшем будущем. Параллельно авторы исследования внедряют нейросети в образовательный процесс университета, тестируя со студентами форматы дебатов с искусственным интеллектом.