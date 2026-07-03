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Билайн запустил линейку улучшайзеров для прокачки тарифов

Билайн запускает линейку улучшайзеров — новых пакетных решений, которые позволяют расширять возможности любого тарифа без его полной смены. Первым предложением в этой линейке стал улучшайзер «план б.», который предназначен для продвинутой аудитории.

На первом этапе улучшайзер «план б.» будет доступен для подключения на подписке bee (би), в дальнейшем Билайн планирует расширять доступность этого формата. Подключить улучшайзер можно будет и к архивным тарифам. Первый месяц он предоставляется бесплатно, далее стоимость составит 250 рублей в месяц.

Улучшайзер «план б.» подключается сразу как единый пакет к подписке bee (би) и включает:


  • обмен гигабайт на цифровое золото с последующей конвертацией в бонусные рубли для оплаты связи;
  • дополнительные 1000 ИИ-токенов для доступа к топовым нейросетям без ВПН для решения ежедневных задач по учебе, работе и досуга;
  • доступ к библиотеке промтов, чтобы взаимодействие с нейросетями было эффективнее и не требовало дополнительных запросов;
  • игровые механики и систему достижений с получением бонусов для оплаты связи;
  • 1 ТБ в Облаке Билайн для хранения фото, видео и документов.


Новая линейка отражает стратегию Билайна по развитию более гибкой тарифной модели, в которой клиент может не менять базовый продукт целиком, а дополнять его готовыми наборами функций в зависимости от своих задач и цифровых привычек.

Заместитель гендиректора Билайна Олег Решетин:

«Мы видим, что клиентам все чаще нужна не фиксированная тарифная конструкция, а возможность гибко усиливать свое предложение под собственные задачи. Именно поэтому мы запускаем линейку улучшайзеров. Это новый уровень персонализации, при котором пользователь может взять свой текущий тариф и добавить к нему те возможности, которые раньше были доступны только внутри отдельного продукта. В случае с улучшайзером “план б.” мы фактически расширяем доступ к уникальному наполнению “плана б.” и делаем его доступным для более широкой аудитории».

В дальнейшем Билайн планирует развивать линейку улучшайзеров, добавляя в нее новые пакетные возможности для разных пользовательских сценариев.

С 29.06.2026 «Улучшайзер План Б» — 30 дней бесплатно только при первом подключении, далее стоимость 250 ₽/мес . Для абонентов подписки bee (линейка от 19.03.2026 года и линейка от 09.06.2026) доступно только в приложении билайн 12+ . Включает: акцию «Обмен ГБ на золото», +1000 токенов, библиотеку промтов, сервис достижения, +1 ТБ облака билайн.

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