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«Билайн бизнес» лидирует на российском рынке виртуальных АТС

Облачная АТС «билайн бизнес» стала лидером по доступности среди решений российских поставщиков виртуальных АТС, а также разделила первое место с другим участником рейтинга по скорости подключения по итогам исследования TelecomDaily.

Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования более тысячи представителей руководящего состава крупных и средних компаний, а также собственников бизнеса. Респондентам предлагалось оценить наиболее значимые критерии выбора виртуальной АТС. В числе ключевых факторов были названы надежность связи, стоимость услуг, скорость и простота подключения. По двум из них Облачная АТС «билайн бизнес» получила наивысшие оценки: 4,8 балла из 5 по стоимости услуги и 4,41 балла из 5 по скорости подключения.

Результаты исследования отражают и изменение требований бизнеса к корпоративной телефонии. Помимо базовых возможностей, компании все чаще оценивают готовность решения к интеграции с другими корпоративными системами. Совместимость с CRM, то есть системой управления взаимоотношениями с клиентами, вошла в число наиболее значимых критериев выбора, поскольку позволяет объединить коммуникации, клиентские данные и аналитику в едином рабочем процессе.

Руслан Ахлебининский, руководитель дирекции корпоративных решений и сервисов ПАО «Вымпелком»:

«Сегодня бизнес использует десятки цифровых инструментов для работы с клиентами и управления процессами. Важно, чтобы подключение сервисов оставалось удобным и не отнимало много ресурсов. Разрозненные решения увеличивают количество ручных операций и усложняют управление данными. Мы видим большой запрос компаний на доступную интеграцию сервисов между собой и стремимся к развитию единой цифровой среды для бизнеса с прозрачным ценообразованием. Высокая оценка нашего решения в исследовании TelecomDaily подтверждает актуальность этого подхода. Связанность и бесшовное взаимодействие бизнес-решений во многом будет определять развитие рынка в ближайшие годы».

Высокие оценки решения подтверждаются и другими отраслевыми исследованиями. Так, в феврале 2026 года Облачная АТС «билайн бизнес» заняла первое место в рейтинге CNewsMarket «Виртуальные АТС 2026». Эксперты оценивали функциональные возможности платформ, уровень безопасности, инструменты мониторинга и аналитики, качество клиентской поддержки, а также возможности интеграции с корпоративными системами.

При этом одним из самых важных факторов является оценка востребованности того или иного решения среди клиентов. По данным исследования «ТМТ Консалтинг» по итогам 2025 года. Облачная АТС «билайн бизнес» входит в тройку лидеров рынка по количеству корпоративных заказчиков.

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