«Авито Работа»: каждая пятая вакансия для маляров приходится на промышленное строительство

Эксперты «Авито Работы» проанализировали данные платформы за период с января по май 2026 г. и выяснили, в каких отраслях сегодня сосредоточен наибольший спрос на маляров. Лидером по количеству вакансий стало строительство промышленных и инфраструктурных объектов — на эту сферу пришлось 20,9% всех предложений о работе для специалистов. В среднем новым сотрудникам здесь предлагают 108,87 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

На втором месте по доле вакансий — транспортное машиностроение. На него пришлось 14,7% от всех предложений о работе для маляров. При этом именно здесь работодатели предлагают наиболее высокие средние зарплаты — 202,66 тыс. руб/мес. Здесь маляры подготавливают поверхности, выполняют грунтование, шлифовку и окраску кузовов, вагонов, судов, прицепной техники и изделий из металла и композитных материалов, а также контролируют качество нанесенных покрытий.

Замыкает тройку лидеров тяжелое машиностроение, где сосредоточено 10,9% вакансий для маляров. Средние зарплатные предложения в отрасли достигают 119,64 тыс. руб/мес. Здесь специалисты выполняют окраску промышленного оборудования, станков, металлоконструкций и крупногабаритной техники, обеспечивают защиту изделий от коррозии и внешних воздействий.

Вместе с ростом числа вакансий увеличивается и активность соискателей. Наиболее заметно число откликов на вакансии маляров за год выросло в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры (+48%), автобизнесе (+35%) и тяжелом машиностроении (+32%).

«Традиционно профессию маляра связывают со строительством и отделкой помещений, однако по итогам первых пяти месяцев 2026 года больше половины всех размещенных на платформе вакансий для маляров пришлось на различные отрасли промышленности — от транспортного машиностроения и металлургии до производства непродовольственных товаров. Вместе с этим растут и средние зарплатные предложения для специалистов: за год по России они увеличились на 15%, до 123 826 рублей в месяц», — сказал Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления «Авито Работы».