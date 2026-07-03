АО «ГЛОНАСС» и Ассоциация «НАС» запустят механизм сбора обратной связи для развития беспилотной авиации

АО «ГЛОНАСС» и Ассоциация эксплуатантов и производителей автономных систем «Национальные автономные системы» («НАС») заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ направлен на совершенствование и ускорение нормативно-правового регулирования при внедрении технологических решений и поддержку инициатив отечественных производителей беспилотных воздушных судов. Подписание состоялось в присутствии губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Стороны сформируют канал оперативного получения обратной связи от профессионального сообщества для выработки консолидированных позиций по ключевым вопросам отрасли. Ассоциация «НАС» будет аккумулировать предложения предприятий, направлять инициативы и предлагать решения, в том числе касающиеся развития единой системы идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС», программы стратегического планирования и обеспечения полного жизненного цикла беспилотных систем.

«Заключенное соглашение задает четкий механизм взаимодействия, объединяет нас в задаче по ускорению перехода от экспериментов к промышленной эксплуатации гражданской беспилотной авиации. Сегодня совместно с отраслевыми компаниями и с учетом позиции профессионального сообщества формируется национальная экосистема автономного транспорта на базе «ЭРА-ГЛОНАСС». Для нас важно, чтобы каждое внедряемое технологическое решение помогало шаг за шагом преодолевать конкретные барьеры бизнеса и государства, на пути к эффективному внедрению беспилотников», — отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Ассоциация «НАС» выступит отраслевой площадкой для сбора и консолидации позиций участников рынка, подготовки заключений на проекты нормативных актов и инициирования изменений в законодательство.

«Для нас важно, чтобы у предприятий отрасли был прямой канал с такими ключевыми технологическими компаниями, как оператор «ЭРА-ГЛОНАСС», для информирования и системного продвижения своих инициатив. В рамках соглашения мы готовы проактивно тестировать новые цифровые решений, направлять предложения по корректировке нормативного регулирования, чтобы оно не отставало от темпов внедрения технологий. Это позволит выстраивать работу не эпизодически, а на постоянной основе в интересах всего рынка беспилотных систем», — сказал председатель правления Ассоциации «НАС» Дмитрий Афанасьев.