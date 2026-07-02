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Удаленный доступ под контролем: Indeed MFA совместим с решениями Termidesk

Компания «Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, и «Группа Астра», производитель инфраструктурного ПО и средств защиты информации, подтвердили совместимость облачного сервиса многофакторной аутентификации Indeed MFA с решением Termidesk VDI для защищенного доступа к виртуальным рабочим местам. Об этом CNews сообщили представители компании «Индид».

В условиях гибридной и удаленной работы учетная запись становится одной из ключевых точек входа к корпоративным ресурсам. Если пароль пользователя скомпрометирован, злоумышленник может попытаться подключиться к рабочему столу, приложению или пользовательской сессии от имени легитимного сотрудника.

Интеграция облачного сервиса Indeed MFA c решением Termidesk VDI помогает усилить защиту таких подключений без усложнения привычного сценария для пользователей. Сотрудники получают доступ к корпоративным системам, документам и приложениям через виртуальные рабочие места Termidesk VDI, а Indeed MFA добавляет к этому сценарию дополнительный уровень защиты. Даже если пароль оказался у злоумышленника, для входа потребуется пройти второй этап аутентификации. Организация при этом сохраняет централизованный контроль над доступом и может применять единый подход к защите пользовательских подключений.

Termidesk — мультиплатформенное решение для создания виртуальных рабочих мест и безопасного доступа к корпоративным данным и приложениям. Продукт поддерживает VDI, терминальный доступ, удаленное подключение к физическим ПК и доставку приложений.

Облачный сервис Indeed MFA обеспечивает централизованное управление аутентификацией и контролем доступа. Для входа используется несколько факторов: сначала пользователь вводит доменный пароль, затем подтверждает личность одноразовым кодом по e-mail, в Telegram, SMS или TOTP либо push-уведомлением через мобильное приложение Indeed Key или Telegram.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Сервис предоставляется по модели подписки, что помогает компаниям снизить затраты на ИТ-инфраструктуру и быстрее масштабировать ресурсы при необходимости.

«Удаленный доступ к рабочим местам и приложениям давно стал частью базовой ИТ-инфраструктуры, но вместе с удобством он создает дополнительные требования к защите учетных данных. В таких сценариях пароль остается одной из самых уязвимых точек: его компрометация может открыть злоумышленнику путь к критичным ресурсам компании. Интеграция Indeed MFA с Termidesk VDI позволяет усилить этот контур за счет второго фактора подтверждения прав пользователя. Сам пользователь сохраняет привычный доступ к рабочей среде, а компания получает дополнительный инструмент защиты от несанкционированных подключений», — отметил Андрей Лаптев, директор по продуктовому развитию в «Индид».

«Termidesk развивается как платформа для безопасного доступа к виртуальным рабочим местам, приложениям и корпоративным данным. Для заказчиков это не только вопрос удобства удаленной работы, но и часть общей стратегии защиты ИТ-инфраструктуры. Совместимость с Indeed MFA расширяет возможности компаний по защите пользовательских подключений: доступ к ИТ-ресурсам дополняется многофакторной аутентификацией, а администраторы получают больше контроля над тем, кто и при каких условиях к ним подключается», — сказал Сергей Халяпин, директор по развитию новых рынков и технологических партнеров Termidesk.

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