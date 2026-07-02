Удаленный доступ под контролем: Indeed MFA совместим с решениями Termidesk

Компания «Индид», российский разработчик решений в области защиты айдентити, и «Группа Астра», производитель инфраструктурного ПО и средств защиты информации, подтвердили совместимость облачного сервиса многофакторной аутентификации Indeed MFA с решением Termidesk VDI для защищенного доступа к виртуальным рабочим местам. Об этом CNews сообщили представители компании «Индид».

В условиях гибридной и удаленной работы учетная запись становится одной из ключевых точек входа к корпоративным ресурсам. Если пароль пользователя скомпрометирован, злоумышленник может попытаться подключиться к рабочему столу, приложению или пользовательской сессии от имени легитимного сотрудника.

Интеграция облачного сервиса Indeed MFA c решением Termidesk VDI помогает усилить защиту таких подключений без усложнения привычного сценария для пользователей. Сотрудники получают доступ к корпоративным системам, документам и приложениям через виртуальные рабочие места Termidesk VDI, а Indeed MFA добавляет к этому сценарию дополнительный уровень защиты. Даже если пароль оказался у злоумышленника, для входа потребуется пройти второй этап аутентификации. Организация при этом сохраняет централизованный контроль над доступом и может применять единый подход к защите пользовательских подключений.

Termidesk — мультиплатформенное решение для создания виртуальных рабочих мест и безопасного доступа к корпоративным данным и приложениям. Продукт поддерживает VDI, терминальный доступ, удаленное подключение к физическим ПК и доставку приложений.

Облачный сервис Indeed MFA обеспечивает централизованное управление аутентификацией и контролем доступа. Для входа используется несколько факторов: сначала пользователь вводит доменный пароль, затем подтверждает личность одноразовым кодом по e-mail, в Telegram, SMS или TOTP либо push-уведомлением через мобильное приложение Indeed Key или Telegram.

Сервис предоставляется по модели подписки, что помогает компаниям снизить затраты на ИТ-инфраструктуру и быстрее масштабировать ресурсы при необходимости.

«Удаленный доступ к рабочим местам и приложениям давно стал частью базовой ИТ-инфраструктуры, но вместе с удобством он создает дополнительные требования к защите учетных данных. В таких сценариях пароль остается одной из самых уязвимых точек: его компрометация может открыть злоумышленнику путь к критичным ресурсам компании. Интеграция Indeed MFA с Termidesk VDI позволяет усилить этот контур за счет второго фактора подтверждения прав пользователя. Сам пользователь сохраняет привычный доступ к рабочей среде, а компания получает дополнительный инструмент защиты от несанкционированных подключений», — отметил Андрей Лаптев, директор по продуктовому развитию в «Индид».

«Termidesk развивается как платформа для безопасного доступа к виртуальным рабочим местам, приложениям и корпоративным данным. Для заказчиков это не только вопрос удобства удаленной работы, но и часть общей стратегии защиты ИТ-инфраструктуры. Совместимость с Indeed MFA расширяет возможности компаний по защите пользовательских подключений: доступ к ИТ-ресурсам дополняется многофакторной аутентификацией, а администраторы получают больше контроля над тем, кто и при каких условиях к ним подключается», — сказал Сергей Халяпин, директор по развитию новых рынков и технологических партнеров Termidesk.