Технологии Smart Engines помогают клиентам МТС быстро подключать домашний интернет без ручного ввода данных

МТС помогает клиентам быстро подключить домашний интернет без ручного ввода паспортных данных благодаря Smart Engines. Теперь заполнение печатной и рукописной информации из паспорта при оформлении договоров происходит автоматически с помощью системы распознавания на базе ИИ. При этом вся обработка происходит непосредственно на устройстве сотрудника МТС без передачи персональных данных для обработки во внешние системы, что обеспечивает высокий уровень защиты информации клиентов. Об этом CNews сообщил представитель Smart Engines.

Для МТС было важно обеспечить выездных сотрудников наиболее передовым технологическим решением для распознавания документов. Система Smart Engines позволила решить эту задачу и заполнять данные паспорта и прописки клиентов безопасно и в режиме реального времени – менее чем за 1 секунду.

МТС пользуется технологией Smart Engines с 2019 г. Решение продемонстрировало свою эффективность в реальной эксплуатации: качество распознавания достигает 100% даже при слабом освещении, бликах, тенях и экстремальных ракурсах съемки. Технология Smart Engines автоматически распознает печатные и рукописные реквизиты основного разворота и страницы с пропиской и моментально заносит их в систему МТС, что особенно критично при больших объемах клиентских заявок.

Система Smart Engines обеспечивает высокое качество распознавания в условиях, где классические решения теряют точность: ИИ распознает данные, даже если документ на изображении повернут, изогнут или снят в темноте. При этом обработка происходит полностью локально на устройстве сотрудника, исключая передачу данных во внешние контуры и обеспечивая высокий уровень безопасности персональных данных клиентов МТС.