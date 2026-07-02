«Сумма технологий» займется созданием промышленных решений на базе платформы «ИНКА 4.0»

Промышленный системный интегратор «Сумма технологий» присоединился к партнерской программе «ИНКА 4.0». Соглашение компаний о сотрудничестве позволит расширить экосистему решений для автоматизации производств, созданных на основе российской платформы «ИНКА 4.0». Об этом CNews сообщили представители «Суммы технологий».

Платформа «ИНКА 4.0» предназначена для построения бизнес-приложений и MES-систем. Ее архитектура построена на совместимых микросервисах, что ускоряет создание и внедрение решений и снижает затраты на интеграцию. В состав платформы входят фреймворк «ИНКА» и набор базовых функциональных модулей.

Согласно подписанному соглашению, «Сумма технологий» будет разрабатывать прикладные решения – функциональные модули на базе платформы «ИНКА 4.0» – и участвовать в их продвижении на рынке. Партнерство компаний станет драйвером развития рынка платформенных систем и позволит обеспечить отечественные промышленные предприятия высокотехнологическими цифровыми продуктами.

Перед совместной работой специалисты «Суммы технологий» пройдут обучение по программам «Стандарты аналитики и разработки функциональных модулей» и «Стандарт внедрения модуля "Модель производства"». Помимо этого, партнер получит доступ к базе знаний «ИНКА 4.0», цифровому полигону, построенному на основе продуктов компании, а также тестовые лицензии на них и ядро платформы.

«Мы считаем важным последовательно расширять каталог готовых решений, созданных на базе нашей платформы. Партнерство с «Суммой технологий», которая обладает большим опытом практической работы на крупнейших производственных площадках страны и пониманием специфики разных промышленных отраслей, полностью отвечает этой задаче», – сказал архитектор платформы «ИНКА 4.0» Андрей Степанов.

«Готовый инструментарий разработки, предоставляемый платформой «ИНКА 4.0», снимает с нас как интегратора задачу создания базовой инфраструктуры и позволяет направить ресурсы на разработку прикладных решений, которые будут учитывать конкретную производственную логику. Это дает нам возможность собирать отраслевые продукты и доводить их до внедрения в более короткие сроки», – отметил генеральный директор «Суммы технологий» Сергей Орешкин.