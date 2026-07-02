Разделы

ПО Софт
|

Система ИТ-мониторинга «Пульт» официально поддерживает СУБД Postgres Pro

Компания Postgres Professional и российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» объявили об успешной интеграции системы управления базами данных Postgres Pro и системы мониторинга инфраструктуры «Пульт», основанной на базе Zabbix. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Совместное использование Postgres Pro и «Пульта» особенно актуально для государственных организаций, промышленных предприятий, финансовых учреждений, телекоммуникационных компаний и других организаций, эксплуатирующих критически важную информационную инфраструктуру (КИИ).

Интеграция решений обеспечивает надежный централизованный мониторинг ИТ-инфраструктуры даже в условиях высоких нагрузок и нештатных ситуаций. Благодаря этому организации получают единое окно контроля за состоянием всей ИТ-инфраструктуры и возможность оперативно выявлять отклонения в работе систем до того, как инциденты повлияют на бизнес-процессы.

Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации
Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации цифровизация

«Postgres Pro является российской альтернативой зарубежному решению PostgreSQL, с которым также совместима наша система. Поддержка Postgres Pro в качестве внутренней СУБД особенно актуальна для тех, кому важно, чтобы все компоненты “Пульта” были отечественными и имели техническую поддержку производителя, например, при мониторинге объектов КИИ», — отметил Дмитрий Унтила, CPO «Пульта» и «Графини».

«Сегодня важно не только заменить отдельные зарубежные продукты отечественными аналогами, но и обеспечить их эффективную совместную работу. Инфраструктура должна быть прозрачной для эксплуатации: данные — надежно храниться, а любые изменения в работе систем — быстро становиться заметными для специалистов. Совместимость продуктовой линейки Postgres Pro и “Пульта“ помогает заказчикам выстраивать именно такую среду, в которой мониторинг и управление работают как единый механизм обеспечения непрерывности бизнеса», — сказал Алексей Викулин, директор по развитию бизнеса Postgres Professional.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews

Sony убивает целую индустрию. Навсегда прекращается производство дисков с играми для PlayStation – останутся только цифровые копии

Алексей Шляпин, ИТ-холдинг Т1: ИБ в ИТ-компаниях — базовое условие существования бизнеса

Гигантский российский геосервис научился видеть города и дороги там, где не работает GPS

Что дает переход от разрозненных консолей к единому окну управления и оптимизации инфраструктуры

Разработчик российского аналога Microsoft Office достиг убытка в 9 миллиардов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще