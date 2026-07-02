Система ИТ-мониторинга «Пульт» официально поддерживает СУБД Postgres Pro

Компания Postgres Professional и российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» объявили об успешной интеграции системы управления базами данных Postgres Pro и системы мониторинга инфраструктуры «Пульт», основанной на базе Zabbix. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Совместное использование Postgres Pro и «Пульта» особенно актуально для государственных организаций, промышленных предприятий, финансовых учреждений, телекоммуникационных компаний и других организаций, эксплуатирующих критически важную информационную инфраструктуру (КИИ).

Интеграция решений обеспечивает надежный централизованный мониторинг ИТ-инфраструктуры даже в условиях высоких нагрузок и нештатных ситуаций. Благодаря этому организации получают единое окно контроля за состоянием всей ИТ-инфраструктуры и возможность оперативно выявлять отклонения в работе систем до того, как инциденты повлияют на бизнес-процессы.

«Postgres Pro является российской альтернативой зарубежному решению PostgreSQL, с которым также совместима наша система. Поддержка Postgres Pro в качестве внутренней СУБД особенно актуальна для тех, кому важно, чтобы все компоненты “Пульта” были отечественными и имели техническую поддержку производителя, например, при мониторинге объектов КИИ», — отметил Дмитрий Унтила, CPO «Пульта» и «Графини».

«Сегодня важно не только заменить отдельные зарубежные продукты отечественными аналогами, но и обеспечить их эффективную совместную работу. Инфраструктура должна быть прозрачной для эксплуатации: данные — надежно храниться, а любые изменения в работе систем — быстро становиться заметными для специалистов. Совместимость продуктовой линейки Postgres Pro и “Пульта“ помогает заказчикам выстраивать именно такую среду, в которой мониторинг и управление работают как единый механизм обеспечения непрерывности бизнеса», — сказал Алексей Викулин, директор по развитию бизнеса Postgres Professional.