Россияне назвали «красные флаги» своих руководителей. Выяснилось, что 45% соискателей изучают руководство компании еще до трудоустройства

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, и сервис по работе с HR-брендом Dream Job провели исследование* и выяснили: соискатели начинают формировать мнение о работодателе еще до найма, когда изучают будущих руководителей по отзывам, публичным выступлениям и открытым источникам. После выхода на работу сотрудники сравнивают ожидания с реальным стилем управления, качеством обратной связи и реакцией начальника на ошибки. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Согласно опросу hh.ru, публичный статус топ-менеджмента имеет решающее значение для 45% соискателей — он формирует доверие к компании (33%) и чувство гордости за нее (12%). Более того, открытость будущего непосредственного начальника вдохновляет 48,2% специалистов. Через статьи, соцсети и отзывы люди пытаются заранее понять, как в команде принято говорить о задачах, развитии и результате, а информационный вакуум часто воспринимается как красный флаг.

Прозрачность фигуры лидера дает бизнесу и серьезные преимущества: 54% респондентов считают, что она помогает получать выгодные предложения от партнеров, 51% — укреплять доверие клиентов, а 43,4% — привлекать сильных специалистов.

Однако яркий медийный образ руководителя — это лишь кредит доверия. Сразу после выхода на работу сотрудники получают возможность сравнить ожидания с реальным опытом. После подписания оффера сотрудник начинает оценивать компанию по реальным процессам и стилю управления. По данным Dream Job, в отзывах сотрудников о руководителях выделяется восемь типов негативных сигналов. Самый частый из них — агрессия руководителя, она встречается в 13,31% отзывов. Однако главный риск для HR-бренда создают более редкие маркеры: токсичность, обесценивание, некомпетентность, несправедливость и фаворитизм. В этих группах об уходе говорят более 80% сотрудников, а готовность рекомендовать работодателя снижается до 11%-25%.

Оценки руководителей различаются в зависимости от их уровня в компании. Топ-менеджмент чаще получает «зеленые» сигналы в отзывах: похвалу за поддержку и профессиональный рост, отмечают в 58,61% положительных комментариях, а критику за стиль управления в 47%. У среднего менеджмента 43,68% одобрения и 41,7% жалоб. В отзывах о линейных руководителях позитив встречается в 41,11% случаев, критика — в 34,05%. Если статус начальника не уточняли, похвала встречалась в 57,51% случаев, претензии — в 39,18%.

В отраслевом разрезе чаще всего на руководителей жалуются сотрудники сферы общественной деятельности, благотворительности и НКО — 35,18% от всего объема негатива. Далее идут искусство и культура — 32,04%, а также образование — 31,56%. Минимальный уровень недовольства руководителями зафиксирован в телекоме — 22,07%.

«Кандидат сначала считывает внешний контур: бренд компании, публичный образ руководства, тон коммуникации с рынком. После найма первое впечатление проходит проверку в ежедневной работе с непосредственным начальником. Разрыв между ожиданиями и опытом часто уходит в публичное поле: сотрудник пишет отзыв, и личный управленческий опыт начинает влиять на восприятие всей компании. По данным исследования, при токсичности, обесценивании, некомпетентности, несправедливости и фаворитизме руководителя об уходе говорят более 80% сотрудников. Это показывает, что кандидат может прийти в компанию ради зарплаты, условий или громкого имени на рынке, но решение остаться надолго зависит от того, найдет ли он в лице руководителя профессиональную опору, поддержку и признание», — сказал основатель и генеральный директор Dream Job Борис Курбатов.

*Методология: опрос 2,032 тыс. российских соискателей с 30 июля по 1 августа 2025 г. и анализ выборки из 350 169 отзывов с упоминанием руководства за 2025–2026 гг.

