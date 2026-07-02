Приложение KTS по дефектовке окон сэкономило девелоперу Level Group 10 млн в год

Level Group сократила время дефектовки окон в квартире с 85 до 25 минут и сэкономила 10 млн руб. в год без расширения штата инженеров технадзора. Экономию принесло мобильное приложение от KTS, интегрированное с системой строительного контроля «Техзор». Об этом CNews сообщил представитель KTS.

Раньше инженер отмечал замечания на распечатке, сканировал листы и вручную вносил данные в Excel. Объёмы считали по формулам, исходя из примерных размеров. Оценки девелопера и подрядчика часто расходились, а на сложных объектах споры доходили до юристов и первых лиц компаний. Теперь инженер фиксирует дефект в приложении — фото, размер, тип повреждения на цифровой схеме окна. Система сама считает объёмы и формирует акт с фото и координатами: искать доказательства вручную не нужно. На последних объектах споры с подрядчиками сошли к нулю.

«С точными данными мы делаем расчеты объективными для всех сторон. Подрядчику, который устраняет замечания, мы оплачиваем подтвержденный объем работ. А компании, по чьей вине возник дефект, перевыставляем ровно ту сумму, которая обоснована фотодоказательствами. Предмета для споров больше нет — теперь всё четко посчитано», — сказал Иван Сироткин, руководитель группы бизнес-аналитиков Level Group

В 2026 г. Level Group наращивает темпы строительства почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, и нагрузка на строительный контроль выросла соответственно. Расширять штат инженеров технадзора в таком темпе — долго и дорого, поэтому компания сделала ставку на рост производительности текущей команды.

Плановый объём ввода 2026 г. — 7,5 тыс. квартир. Время работы с оконными дефектами в одной квартире сократилось с 85 до 25 минут — экономия часа на квартиру и 7,5 тыс. часов на весь объём ввода. Это эквивалентно 4 штатным единицам. При годовой стоимости одного рабочего места от 2,5 млн руб. прямая экономия составляет 10 млн руб. в год. Решение окупается в течение одного года работы за счёт оптимизации времени инженеров.

Дополнительный эффект — рост прозрачности расчётов с подрядчиками. Суммы по одним и тем же работам больше не задваиваются: каждая сумма привязана к конкретному дефекту и подтверждена фотодоказательствами.