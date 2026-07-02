«М.Видео»: продажи портативных медиаплееров выросли почти на 48% в I квартале 2026 года

ПАО «М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала рынок портативных медиаплееров в России. По итогам I квартала 2026 г. продажи таких устройств выросли на 47,5% в количественном выражении и достигли 44,96 тыс. штук. В денежном выражении рынок составил 128,7 млн руб., что на 39,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» компании «М.Видео» Никита Толпыгин: «Интерес к портативным медиаплеерам продолжает расти, однако меняется структура спроса. Если раньше основную часть продаж обеспечивали самые доступные устройства, то сегодня покупатели все чаще выбирают модели со встроенной памятью, увеличенным временем автономной работы и дополнительными возможностями, включая поддержку Bluetooth и сенсорное управление. Для многих пользователей портативный медиаплеер остается удобным способом слушать музыку, аудиокниги и подкасты без отвлекающих уведомлений смартфона. Такие устройства востребованы у детей, спортсменов, путешественников и всех, кто ценит автономность, компактность и высокое качество звучания. Мы ожидаем, что интерес к категории сохранится и во втором полугодии благодаря дальнейшему расширению ассортимента и появлению новых моделей в различных ценовых сегментах».

Покупатели все чаще выбирают модели со встроенной памятью. По итогам первого квартала на них пришлось 69% продаж в натуральном выражении и 75% оборота рынка в денежном. Доля устройств, работающих только с картами памяти, составила 31% в штуках и 25% в деньгах, что подтверждает устойчивый тренд на более функциональные модели.

На рынке сохраняется смещение спроса в сторону более дорогих устройств. Наибольшую долю продаж заняли портативные медиаплееры стоимостью свыше 2000 рублей — 43% рынка в натуральном выражении. Еще 26% пришлось на модели стоимостью 1,5–2 тыс. руб., 21% — на устройства в диапазоне 1–1,5 тыс. руб., а доля самых доступных моделей стоимостью до 1 тыс. руб. составила 11%. Таким образом, почти 70% всех проданных медиаплееров относятся к сегменту дороже 1,5 тыс. руб., что свидетельствует о растущем интересе покупателей к устройствам с расширенной функциональностью и улучшенными характеристиками.

В количественном выражении лидером рынка остается Digma, укрепившая свои позиции в течение квартала. Значительную долю продаж также занимают устройства без бренда (Unbranded), а среди других популярных производителей представлены Vita Musica, Mechen и Innioasis, который демонстрирует наиболее высокие темпы роста.

В денежном выражении лидерство также сохраняет Digma. Среди наиболее заметных брендов также представлены FiiO, Innioasis, HiBy, Mechen и Vita Musica, что отражает высокий спрос на устройства среднего и премиального ценового сегмента.

С точки зрения функциональности большинство устройств по-прежнему остается максимально простыми. 83% проданных медиаплееров не оснащены сенсорным экраном и управляются с помощью физических кнопок. При этом интерес к моделям с сенсорным интерфейсом постепенно растет: устройства с полноценным сенсорным экраном занимают 11% рынка, еще 6% приходится на модели с базовым сенсорным управлением. В денежном выражении устройства с сенсорным управлением уже формируют 38% рынка против 35% годом ранее.