МТС и FCG изучили трафик московских торговых центров

ПАО «МТС» совместно с Fashion Consulting Group (FCG) объявляют результаты исследования посещаемости крупнейших торговых центров Москвы с помощью геоаналитической платформы МТС «Геоэффект». Анализ показал, что общий трафик ТЦ в I квартале 2026 г. сократился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., а относительно доковидного 2019 г. падение превысило 25%. При этом изменился и сам портрет посетителя: офлайн-шопинг все больше смещается в сторону более состоятельной аудитории, а доля «коротких визитов» продолжает расти. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках исследования были проанализированы трафик и профиль посетителей шести крупнейших столичных ТЦ. Данные показали, что среднее время пребывания в торговых центрах сокращается: 59% посетителей находятся в ТЦ менее часа. Посетители заходят за быстрыми покупками в супермаркетах или для решения конкретной задачи. Для fashion-ритейла, напротив, наиболее ценна аудитория, проводящая в ТЦ от 1 до 3 часов, — именно такие посетители формируют полноценный шопинг-маршрут. Однако доля этой группы сокращается, что напрямую влияет на продажи одежды и обуви: трафик в этих магазинах снизился на 7%–10% по сравнению с 2025 г.

Сегодня основная часть посетителей — покупатели с доходом 70–200 тыс. руб., составляющие 63% аудитории. При этом доля покупателей с доходом 100–150 тыс. рублей увеличилась на 18%.

Гендерный состав остается сбалансированным: 53% женщин и 47% мужчин. По возрасту доминирует группа 25–44 года — на нее приходится 55–65% всех посетителей. Именно эта аудитория остается основной целевой группой для fashion-ритейла благодаря высокой покупательской активности. Более молодая аудитория тяготеет к ТЦ в центре города с демократичным брендовым составом и развитой досуговой функцией, а более зрелая — к объектам с сильным пулом брендов среднего и премиального сегментов.

Анализ также показал, что 93% посетителей московских ТЦ — граждане России (жители столичного региона и других субъектов РФ). Иностранцы составляют менее 10% аудитории, при этом основным больше всего посетителей приезжают из Китая — до 58% от всех иностранных посетителей. На втором месте с большим отставанием — гости из Турции и США (по 9–11%).

«Традиционные подходы к оценке трафика торговых центров больше не работают. Важно не просто считать, сколько человек зашло в ТЦ, а понимать, кто эти люди, сколько они готовы тратить и сколько времени проводят в них. Наша геоналитическая платформа позволяет получить эти данные с высокой точностью на основе обезличенных данных абонентов. Исследование с FCG наглядно показывает, что качество аудитории становится важнее количества. Те ТЦ, которые смогут привлекать посетителей с доходом выше среднего и удерживать их дольше часа, будут иметь преимущество. Для девелоперов и арендаторов это сигнал: пора пересматривать стратегии привлечения аудитории и делать ставку на многофункциональность, гастрономию и развлечения», — сказал руководитель центра продуктов «Геосервисы» МТС Алексей Роговцев.

«Совместное исследование с МТС стало важной частью нашего ежегодного отраслевого отчета “Российский рынок одежды и обуви 2014-2026F”. На фоне роста конкуренции и охлаждения спроса модные ритейлеры вступили в этап жесткой борьбы за маржинальность продаж. И сегодня собственные каналы продаж, прежде всего традиционные магазины, становятся для брендов ключевым инструментом сохранения и контроля маржи. А самый честный и объективный индикатор состояния традиционного ритейла - это поведение и профиль покупателей в торговых центрах. Актуальные и проверенные данные о покупателях отражают реальную картину и помогают эффективно адаптировать стратегии к изменениям на непростом рынке 2026 г.», — сказала генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.