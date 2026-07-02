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«МегаФон» в Оренбургской области возглавил новый топ-менеджер

Директором «МегаФона» в Оренбургской области назначен Евгений Кочетов. На этом посту он сфокусируется на развитии технической инфраструктуры, реализации цифровых проектов для корпоративных и государственных заказчиков и расширении каналов дистрибуции объединенной сети «МегаФона» и Yota. Ранее Евгений отвечал за бизнес оператора в Ивановской области. Об этом CNews сообщил представитель «МегаФона».

В сфере телекоммуникаций Евгений Кочетов работает более 15 лет. С 2024 г. он возглавлял подразделение «МегаФона» в Иваново. Здесь команда под его руководством укрепила рыночные позиции в регионе, внедрила отечественные решения для госорганов области, расширила покрытие в 36 малых населенных пунктах в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства».

Евгений Кочетов получил два высших образования в Южно‑Казахстанском педагогическом университете — юридическое и экономическое. Карьеру в телекоме начал менеджером по продажам, в последствии руководил командами B2B и B2C крупных компаний в макрорегионах Черноземье и Юг. В «МегаФон» пришел в 2023 г. на позицию руководителя по продажам на массовом рынке Краснодарского края и прошел путь до директора регионального отделения.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

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