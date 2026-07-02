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Ленинградская область вошла в число лидеров по спросу на посуточную аренду загородных домов: на регион приходится 15% всех бронирований по России

Начало лета – традиционно активный сезон на рынке посуточной аренды загородных домов. Аналитики «Циана», цифровой платформы операций с недвижимостью, выяснили, что происходит с ценами, спросом и предложением в данном сегменте. Об этом CNews сообщили представители «Циана».

Ленинградская область вошла в число регионов-лидеров по спросу на посуточную аренду загородных домов. На регион приходится 15% всех бронирований такого жилья в России. Это второй показатель в стране после Московской области (37%). Кроме того, Ленинградская область входит в число лидеров по объему предложения: здесь сосредоточено 7% всех объектов, представленных на рынке. При этом ставки аренды за год выросли на 5%.

Рынок посуточной аренды домов в России развит неравномерно – две трети объектов находятся в 10 регионах России: Московской, Ленинградской и Калининградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Карелия, Дагестан, Крым, Карачаево-Черкесия и Алтай. Т.е. в пристоличных и южных регионах, а также локациях с большим турпотоком.

Суммарно на топ-10 лидеров приходится 62% всех объявлений и 76% бронирований.

«За пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей больше всего объявлений о посуточной аренде загородных домов – в туристических локациях, а чаще всего снимают такое жилье в наиболее населенных регионах, – сказала Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циана». – Аренда дома – это больше про отдых на природе недалеко от постоянного места жительства, а не про туризм».

На рынке посуточной аренды загородных домов в течение года выделяются два пика активности – перед зимними праздниками и летом. Второй пик более выраженный: рост начинается уже в марте-апреле, а максимума спрос достигает в июле.

Сегмент активно развивается. По сравнению с прошлым годом выбор доступных предложений увеличился на 21%, а число просмотров объявлений на Циане – на 10%. В этом году росту спроса в весенне-летний период способствуют благоприятные погодные условия.

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Ставки аренды увеличиваются чуть медленнее, чем спрос. Сейчас в среднем по регионам они на 7% выше, чем год назад. Максимальные темпы роста зафиксированы в Бурятии, Чувашии, Калмыкии, Архангельской области, Хакасии (+32-47%) – регионах с достаточной низкими расценками и небольшим выбором в сегменте.

Самые дорогие дома предлагаются в посуточную аренду, ожидаемо, в Москве (30 тыс. руб. в сутки) и Московской области (19 тыс. руб.), а также в регионах Дальнего Востока с высокой стоимостью жизни –

Камчатском крае (24 тыс. руб.), Хабаровском крае (22 тыс. руб.), Сахалинской области (21 тыс. руб.). Примечательно, что в других регионах, где распространён формат посуточной аренды загородных домов, цены значительно ниже: в Ленинградской и Калининградской области около 13 тыс. руб. в сутки, а в Краснодарском крае и Карелии даже ниже, чем в среднем по стране – 11-12 тыс. руб. в сутки.

Методика. Расчеты проводились для регионов, в которых на рынке посуточной аренды в июне 2026 г. было не менее 20 уникальных объявлений.

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