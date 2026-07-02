Разделы

Искусственный интеллект
|

ИИ с расчётом на бизнес-результат: «Экспресс 42» запускает услугу «Диагностика AI-native SDLC»

«Экспресс 42», бизнес-юнит ИТ-компании «Флант», представляет услугу «Диагностика AI-native SDLC» для крупных компаний с собственными командами разработки. Предложение ориентировано на организации, которые уже используют ИИ-инструменты или готовятся к их внедрению ради системного эффекта в процессах создания и поставки программного обеспечения. Об этом CNews сообщил представитель компании «Флант».

Новая услуга помогает оценить готовность текущего жизненного цикла разработки к интеграции искусственного интеллекта. Цель диагностики — определить изменения, дающие измеримый бизнес-результат. Ключевыми метриками выступают сокращение времени вывода цифровых продуктов на рынок, повышение предсказуемости релизов, эффективное использование ресурсов инженеров и снижение времени восстановления после сбоев.

Команда «Экспресс 42» анализирует маршрут создания продукта от первоначального сбора требований до вывода кода в промышленную эксплуатацию. Эксперты детально изучают текущие агентные сценарии, проверяют контур непрерывной интеграции и доставки (CI/CD) и выясняют способность существующей среды поддерживать работу алгоритмов. Проблемы часто возникают на стыке корпоративных систем или зон ответственности разных специалистов, поэтому данные участки исследуются особенно тщательно.

Работа ведётся комплексно по всем вершинам треугольника «люди — процессы — технологии»: оценка охватывает инфраструктуру, уровень формализации спецификаций, механизмы контроля и среду исполнения. Такой подход позволяет определить, где именно теряется эффект от внедрения ИИ — в качестве входных данных, тестовом контуре, конвейерах поставки, среде исполнения агентов или механизмах наблюдаемости и контроля.

Итогом работы становится приоритизированная дорожная карта перехода к AI-native SDLC. Заказчик получает описание рисков, узких мест и целевого состояния процессов разработки. Документ содержит последовательность шагов внедрения ИИ с прогнозом влияния на показатели продуктивности команды.

Специалисты «Экспресс 42» опираются на технологическую базу «Фланта» и накопленный опыт трансформации процессов поставки. Это позволяет формировать прикладные рекомендации специально для закрытых корпоративных контуров, включая сценарии с локальными моделями и контролируемой средой исполнения ИИ-агентов.

«Интеграция современных инструментов без реинжиниринга процессов превращается в парадигму “новой игрушки в старой песочнице”. Компания покупает подписки на ИИ-ассистентов, разработчики начинают писать код быстрее, но до продакшена этот код доходит с той же скоростью — он просто застревает в очередях на ревью и тестирование. Чтобы ИИ действительно начал экономить ресурсы компании и ускорять релизы, необходим глубокий реинжиниринг всего жизненного цикла разработки. Наша новая услуга позволяет за несколько недель найти узкие места в инфраструктуре и процессах, спроектировать безопасную среду для ИИ-агентов и дать бизнесу чёткий план перехода к AI-native-разработке», — сказал Артём Гениев, руководитель бизнес-юнита «Экспресс 42».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNewsMarket опубликовал первый рейтинг СЭД с Искусственным Интеллектом

Нейросети победили «финального босса» высшего образования. Крупный российский вуз разрешил студентам не писать дипломы

Стоимость владения и горизонт окупаемости: компании ждут от внедрения ИИ финансовые результаты

Дмитрий Чудинов, «Почта России»: 70% успеха в ИИ — перестройка процессов, а не погоня за большой моделью

Машина баз данных для работы в высоконагруженных системах: как выбрать?

Гигантская корпорация провалила замену людей на ИИ и в панике вернула сотни сотрудников на рабочие места

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще