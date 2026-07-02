ИИ с расчётом на бизнес-результат: «Экспресс 42» запускает услугу «Диагностика AI-native SDLC»

«Экспресс 42», бизнес-юнит ИТ-компании «Флант», представляет услугу «Диагностика AI-native SDLC» для крупных компаний с собственными командами разработки. Предложение ориентировано на организации, которые уже используют ИИ-инструменты или готовятся к их внедрению ради системного эффекта в процессах создания и поставки программного обеспечения. Об этом CNews сообщил представитель компании «Флант».

Новая услуга помогает оценить готовность текущего жизненного цикла разработки к интеграции искусственного интеллекта. Цель диагностики — определить изменения, дающие измеримый бизнес-результат. Ключевыми метриками выступают сокращение времени вывода цифровых продуктов на рынок, повышение предсказуемости релизов, эффективное использование ресурсов инженеров и снижение времени восстановления после сбоев.

Команда «Экспресс 42» анализирует маршрут создания продукта от первоначального сбора требований до вывода кода в промышленную эксплуатацию. Эксперты детально изучают текущие агентные сценарии, проверяют контур непрерывной интеграции и доставки (CI/CD) и выясняют способность существующей среды поддерживать работу алгоритмов. Проблемы часто возникают на стыке корпоративных систем или зон ответственности разных специалистов, поэтому данные участки исследуются особенно тщательно.

Работа ведётся комплексно по всем вершинам треугольника «люди — процессы — технологии»: оценка охватывает инфраструктуру, уровень формализации спецификаций, механизмы контроля и среду исполнения. Такой подход позволяет определить, где именно теряется эффект от внедрения ИИ — в качестве входных данных, тестовом контуре, конвейерах поставки, среде исполнения агентов или механизмах наблюдаемости и контроля.

Итогом работы становится приоритизированная дорожная карта перехода к AI-native SDLC. Заказчик получает описание рисков, узких мест и целевого состояния процессов разработки. Документ содержит последовательность шагов внедрения ИИ с прогнозом влияния на показатели продуктивности команды.

Специалисты «Экспресс 42» опираются на технологическую базу «Фланта» и накопленный опыт трансформации процессов поставки. Это позволяет формировать прикладные рекомендации специально для закрытых корпоративных контуров, включая сценарии с локальными моделями и контролируемой средой исполнения ИИ-агентов.

«Интеграция современных инструментов без реинжиниринга процессов превращается в парадигму “новой игрушки в старой песочнице”. Компания покупает подписки на ИИ-ассистентов, разработчики начинают писать код быстрее, но до продакшена этот код доходит с той же скоростью — он просто застревает в очередях на ревью и тестирование. Чтобы ИИ действительно начал экономить ресурсы компании и ускорять релизы, необходим глубокий реинжиниринг всего жизненного цикла разработки. Наша новая услуга позволяет за несколько недель найти узкие места в инфраструктуре и процессах, спроектировать безопасную среду для ИИ-агентов и дать бизнесу чёткий план перехода к AI-native-разработке», — сказал Артём Гениев, руководитель бизнес-юнита «Экспресс 42».