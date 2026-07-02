Елена, береза и кот: «Яндекс Карты» узнали, какие слова используют предприниматели в названиях своих бизнесов

«Яндекс Карты» выяснили, какие имена, растения и животные чаще всего упоминаются в названиях организаций, а также нашли самые короткие и длинные наименования. Для этого аналитики сервиса изучили наименования организаций в Картах по всей России и выявили в них закономерности. Учитывалась информация почти о четырех миллионах организаций, которые предлагают какие-либо товары и услуги: это магазины, кафе, гостиницы, пункты проката, спортивные секции и так далее. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Судя по изученным данным, средняя длина названий бизнесов составляет 17 символов. Самые длинные варианты содержат более 200 символов, а самые короткие — всего 1: например, сервис доставки еды «Ё» в Набережных Челнах. По разнообразию слов в названиях организаций лидируют Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург*.

Топ городов-миллионников по разнообразию названий организаций: Москва; Санкт-Петербург; Екатеринбург; Казань; Новосибирск; Ростов-на-Дону; Нижний Новгород; Краснодар; Самара; Челябинск; Уфа; Воронеж; Красноярск; Пермь; Волгоград; Омск.

Чаще всего названия бизнесов начинаются с буквы «С», а буква «П», с которой особенно часто начинаются слова в русском языке, оказалась только на пятом месте. Самая редкая буква алфавита в начале названий — «Ъ». Ее использовали только в двух вариантах, причем один из них состоит лишь из этой буквы: в Дербенте название «Ъ» носит агентство недвижимости, а в Белгородской области — кафе. Чуть чаще встречаются названия, например, на «Ы», «Ё», «Е», «Ж» и «Я». Если говорить о цифрах, то чаще всего наименования организаций начинаются с единицы.

Наиболее распространённые имена в названиях бизнесов — это Елена, Ольга, Анна, Татьяна и Ирина. Среди самых редких — например, Августина, Миранда, Милослава и Лорена. Из фамилий чаще всего в названия попадают Ивановы, Кузнецовы и Поповы.

Список животных, которых наиболее часто упоминают в наименованиях организаций, возглавляет один из самых распространённых в России домашних питомцев — кот. К примеру, база отдыха в Хабаровском крае называется «СамТыКот». На втором месте среди животных оказалась лиса, замыкает тройку лидеров медведь, а собака – только на пятом месте. В наименованиях попадаются и фантастические животные — особенно популярны феникс, дракон и пегас.

Среди растений лидерами по числу упоминаний стали береза, ромашка и ель. При этом оба дерева гораздо чаще попадают в названия бизнесов в уменьшительно-ласкательной форме, чем в обычной. Так, во Владивостоке есть рыбный рынок «Березка», а в Калининграде — магазин детских игрушек «Ёлочка».

*Чтобы уравнять шансы самых крупных и более мелких городов, для анализа Карты отобрали в каждом из них по 5 тыс. случайных организаций. Среди этих бизнесов посчитали количество уникальных лемм (начальных форм слов) длиной от четырех букв, операцию повторили 10 раз и определили среднее значение.