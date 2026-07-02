Эффекты применения генеративного ИИ в российской науке (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Генеративный ИИ уже заметно ускоряет работу исследователей, однако его влияние на конечные научные результаты пока остается ограниченным. Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ изучил, как российские ученые оценивают эффекты применения генеративных ИИ-сервисов в своей деятельности. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ

Эмпирической базой для анализа послужили результаты онлайн-опроса (май 2026, 1,209 тыс. респондентов, из них 769 работают в вузах, 318 – в НИИ, 122 совмещают работу в организациях обоих типов).

Главные выводы

Большинство российских ученых, применяющих генеративный ИИ в своей работе, уже видят практическую пользу, а в перспективе ожидают дальнейшего усиления его роли. Каждый второй пользователь считает, что такие технологии способствуют развитию его области науки (52%), еще 41% оценивают их влияние неоднозначно.

Наиболее высоко вклад генеративного ИИ оценивают представители медицинских наук (64%), наиболее сдержанно — гуманитарных (41%). Женщины-исследователи, использующие генеративный ИИ, чаще мужчин считают его одновременно полезным и бесполезным для своей области науки (46% против 36%). При этом возраст ученых практически не влияет на оценку воздействия этих сервисов.

Основные эффекты генеративного ИИ сегодня проявляются на уровне исследовательского процесса, а не его конечных результатов. Пользователи отмечают, что такие технологии прежде всего сокращают время на поиск научной литературы (71%), анализ данных (65%) и подготовку текстов на иностранном языке (64,5%), одновременно улучшая качество выполнения этих задач. Вместе с тем около 60% не наблюдают изменений в собственной публикационной активности, а оценки влияния ИИ на качество научных результатов разделились практически поровну (42% против 47%).

Несмотря на существующие ограничения, генеративный ИИ, по мнению опрошенных ученых, пока практически не создает негативных эффектов для исследовательской деятельности. Лишь 5% пользователей отмечают ухудшение качества поиска научной литературы, около 3% — снижение скорости такого поиска, а по большинству остальных параметров доля негативных оценок не превышает 2%.