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Для любимого Дружка: сколько россияне готовы тратить на собак летом

Аналитики «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» выяснили, сколько россияне тратят на четвероногих друзей и как изменилась структура их расходов. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Еще 10–15 лет назад список покупок для собаки ограничивался кормом, миской и ошейником. Поводок попроще, мячик из ближайшего хозмага, раз в год — прививка. Сегодня анализ платёжных данных показывает принципиально иную картину: минимальный уход за питомцем все чаще включает профилактический осмотр у ветеринара, груминг, стрижку когтей и сезонную обработку от клещей и блох.

По данным исследования, накануне летнего сезона владельцы собак тратят в среднем на эти цели 15–18 тыс. руб. — и эти суммы становятся базовым стандартом ответственного содержания.

Новая культура владения

За последнее десятилетие инфраструктура ухода за животными выросла кратно. Ветеринарные клиники шаговой доступности, груминг-салоны в каждом районе, специализированные маркетплейсы с доставкой за несколько часов — все это сформировало феномен pet parenting. Собака перестала быть просто питомцем во дворе: теперь это полноправный член семьи.

Результатом стал существенный сдвиг в расходах. Сервисный сегмент — ветеринария, груминг, гигиенические процедуры — растет быстрее товарного и постепенно становится главным драйвером зоорынка.

Ветеринария на первом месте

Самую заметную динамику демонстрируют ветклиники. По данным «ЮKassa», в период 1-15 июня 2026 г. оборот ветеринарного сегмента вырос на 57% год к году, число визитов увеличилось на 39%, а средний чек достиг 8,31 тыс. руб. (+13%).

Июнь традиционно задает высокую планку: перед дачным сезоном и поездками собаку необходимо обработать от клещей и блох, проверить вакцинацию, получить справки для перевозки. С учётом сезонных рисков — укусов змей, тепловых ударов, порезов лап — становится понятно, почему ветеринарные расходы выходят на первое место.

«В июне собаку готовят к активным выходным и длительным поездкам. В расходах закономерно появляются защита от клещей и блох, товары для активного отдыха, груминг и базовая гигиена», — сказала руководитель направления сопровождения ключевых клиентов «ЮMoney» Наталья Лапшина.

Амуниция: спрос следует за ценой

Данные «Чек Индекса» раскрывают содержимое покупательской корзины и фиксируют любопытный паттерн: там, где цены снизились, спрос растет. Владельцы собак оказались чувствительны к выгоде в категориях, которые воспринимаются как необходимые.

Шлейки: средний чек 400 руб. (–17%), число покупок +55%. Рулетки: средний чек 1,37 тыс. руб. (–14%), число покупок +34%. Намордники: средний чек 320 руб. (–15%), число покупок +12%. Поводки: средний чек остался на уровне 2025 г. (470 руб.), число покупок +15%.

Иная ситуация — в категориях «для удовольствия». Собаководы не отказываются от покупок, но откладывают то, что воспринимается как необязательное в период подготовки к сезону.

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Игрушки для собак: средний чек 349 руб. (+8% год к году), число покупок –2%. Мячики: средний чек 259 руб. (+4%), число покупок –15%. Косточки: средний чек 230 руб. (+1%), число покупок –4%. Пищалки составили исключение среди игрушек: средний чек 455 руб. (–8%), число покупок +28%. Лакомства: средний чек 299 руб. (+9%), число покупок –21%. Корм: средний чек 1,04 тыс. руб. (+6%), число покупок –2%.

«В июне наблюдалась классическая модель разумного потребления: многие воспользовались снижением цен, чтобы обновить базовую амуницию. При этом траты на игрушки и лакомства воспринимались частью потребителей как необязательные в период подготовки к сезону. В целом, владельцы собак переходят на более бюджетные варианты в массовых товарах, но сохраняют расходы на уход и обслуживание», — сказали эксперты «Чек Индекса».

Груминг: статья расходов, на которой не экономят

Одна статья расходов остаётся неприкосновенной. По данным «Чек Индекса», средний чек на стрижку собаки вырос на 19% и достиг 2,5 тыс. руб., при этом число визитов увеличилось на 10%.

Профессиональный груминг давно перестал быть вопросом исключительно эстетики: летом это профилактика перегрева, защита от клещей, которым проще спрятаться в свалявшейся шерсти, предупреждение кожных заболеваний.

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При этом мелкие процедуры уходят в домашний формат. Стрижка когтей подорожала всего на 5% (до 461 руб.), но спрос упал на 6%. Когтерезы стоят недорого, обучающих видео в сети — сотни. Однако там, где требуется квалификация, потребители экономить не готовы.

К чему ведет тренд

По данным «ЮKassa», общий оборот онлайн-магазинов зоотоваров, в свою очередь, вырос на 41% год к году. Количество покупок увеличилось на 7%, средний чек достиг 6,97 тыс. руб. (+32%).

Но главное — смена логики трат. Современный владелец готов платить за профилактику, безопасность и комфорт питомца, но рационально подходит к импульсным покупкам. Сервисный сегмент зоорынка уверенно обгоняет товарный, что подтверждает взросление рынка.

«Новая модель потребления выглядит рационально: сначала здоровье и безопасность питомца, затем комфорт на прогулках, и только потом — развлечения. Собака получает все необходимое, просто без импульсных покупок под настроение. Рынок зоотоваров продолжает расти, но меняет структуру: меньше спонтанного, больше осознанного», — сказала Наталья Лапшина.

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