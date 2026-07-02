Разделы

Безопасность
|

Bi.Zone: киберпреступники ищут обходные пути для атак на финансовую отрасль

Злоумышленники стали реже маскировать свои ресурсы под сайты крупных банков. При этом большинство мошеннических сценариев все еще направлено на кражу средств и получение доступа к банковским картам. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

По данным Bi.Zone Digital Risk Protection, доля крупных банков, у которых есть фишинговые сайты-двойники, устойчиво снижается. В 2023 г. двойники были у 90% банков — лидеров клиентского рейтинга. В 2024 г. показатель сократился до 80%, а с 2025 г. и по первую половину 2026 г. замер на уровне 70%.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Digital Risk Protection: «Тренд может быть связан с высоким уровнем киберзрелости банков, а также их постоянной системной работой по выявлению и блокировке мошеннических ресурсов. Однако это не означает, что злоумышленники оставили отрасль в покое. Они просто сменили тактику. Свыше 80% всего выявляемого фишинга нацелено на кражу денег и банковских данных у пользователей. Но теперь, вместо того чтобы маскироваться под банки, мошеннические ресурсы притворяются маркетплейсами, онлайн-кинотеатрами и другими площадками, где просьба оплатить услугу выглядит естественно. Преступники отказываются напрямую мимикрировать под финансовые организации, тем не менее их конечной целью все равно остаются банки и хранимые в них накопления пользователей».

По данным Bi.Zone Threat Intelligence, продолжает снижаться и доля целевых атак на финансовую сферу: с 13% в первом полугодии 2025 г. до 10% к середине 2026 г. Это отражает общий тренд на постепенный отказ от прямых атак на отрасль: высокий уровень защищенности организаций, в первую очередь банков, увеличивает себестоимость таких атак и снижает их результативность. Одновременно с этим можно ожидать дальнейшего роста числа атак через подрядчиков. Цель таких атак — проникнуть в инфраструктуру хорошо защищенной компании через менее защищенную.

Атак через подрядчиков становится больше во всех сферах. Согласно данным Bi.Zone DFIR, в 2025 г. по сравнению с 2024 г. доля высококритичных инцидентов, связанных с атаками через подрядчиков, выросла в два раза, с 15 до 30%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке

Nissan пострадал от уязвимости в ERP-системе сбежавшей из России Oracle

Почему разработка без кода становится новым стандартом управления сервисами

Соцфонд выделил миллиард на обслуживание защищенной государственной VPN-сети

Согласие с альтернативой: как крупный бизнес обрабатывает персональные данные и что облегчит эту работу

Дмитрий Чудинов, «Почта России»: 70% успеха в ИИ — перестройка процессов, а не погоня за большой моделью

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие защищенные видеокамеры для отпуска: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить
Показать еще