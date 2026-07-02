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«Авито Работа»: металлургия стала лидером по росту спроса на сварщиков — число вакансий выросло в 2,3 раза за год

Эксперты «Авито Работы» сравнили данные платформы за январь–май 2025 и 2026 гг. и выяснили, в каких сферах сварщиков стали искать активнее всего. Самые высокие темпы роста числа вакансий для сварщиков зафиксированы в металлургической промышленности. За год количество предложений для этих специалистов в отрасли выросло в 2,3 раза (+134%), а средние зарплатные предложения достигли 136,15 тыс. руб/мес. В этой отрасли сварщики занимаются изготовлением и сваркой металлоконструкций, металлических изделий и других элементов промышленного производства. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Самые высокие темпы роста спроса на сварщиков в металлургической промышленности зафиксированы во Владимирской (+125%), Московской (+105%) и Калужской областях (+101%).

На втором месте по темпам роста спроса оказалась сфера добычи, переработки и транспортировки нефти и газа. За год число вакансий для сварщиков здесь увеличилось более чем в два раза (+103%), а средние зарплатные предложения составили 124,56 тыс. руб/мес. Основные задачи специалистов в этой отрасли связаны со строительством, монтажом и ремонтом трубопроводов, резервуаров и технологического оборудования.

Активнее всего работодатели нефтегазовой отрасли искали сварщиков в Иркутской области (+155%), Красноярском крае (+102%) и Республике Татарстан (+71%).

Замыкает тройку отраслей с наиболее значительным ростом спроса тяжелое машиностроение. В период с января по май 2026 года работодатели разместили в полтора раза (+51%) больше вакансий для сварщиков, чем годом ранее. При этом именно в этой сфере были зафиксированы самые высокие средние зарплатные предложения — 279,85 тыс. руб/мес. Сварщики здесь участвуют в производстве крупногабаритной техники, промышленного оборудования, станков и металлических узлов.

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В тяжелом машиностроении наиболее заметный рост числа вакансий для сварщиков отмечен в Саратовской (+56%), Ярославской (+56%) и Московской (+55%) областях.

«Сварщики остаются наиболее востребованными рабочими специалистами в целом по России: по данным платформы, за январь–май 2026 года количество вакансий для них увеличилось на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди наиболее распространенных требований работодателей — навыки сварки металлоконструкций на полуавтомате, умение читать чертежи, контролировать качество сварных швов и соблюдать требования техники безопасности», — сказал Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления «Авито Работы».

При этом выросла и активность соискателей. Больше всего число откликов на вакансии сварщиков увеличилось в автобизнесе (+67%), нефтегазовой отрасли (+47%) и транспортном машиностроении (+20%).

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