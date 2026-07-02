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АО «Искра Технологии» выводит на рынок полностью отечественный многофункциональный модульный контроллер для высоковольтных подстанций

Компания «Искра Технологии» разработала и выпустила новый многофункциональный контроллер ИскраТехно МФК, предназначенный для создания и модернизации программно-технических комплексов (ПТК) автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП), систем сбора и передачи информации (ССПИ), а также замены оборудования иностранного производства. Это полностью российское решение, которое прошло всю необходимую сертификацию и аттестовано ПАО «Россети» для использования на объектах электроэнергетики. «ИскраТехно МФК» включен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Об этом CNews сообщили представители АО «Искра Технологии».

Контроллер, разработка которого стартовала в 2022 г., является ключевым компонентом ПТК «ИскраТехно», созданного для автоматизации энергообъектов, в первую очередь подстанций напряжением от 6 до 750 кВ. Контроллер выполняет функции сбора информации и управления оборудованием. Среди его ключевых характеристик - поддержка всех основных протоколов, используемых в энергетике (в том числе устаревших синхронных), гибкая архитектура за счет модульной конструкции, возможность программирования на языках промышленного стандарта МЭК 61131-3 для решения нестандартных задач автоматизации.

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Другими основными компонентами ПТК «ИскраТехно» являются сервер телемеханики «ИскраТехно СТМ» (осуществляет прием и подтверждение достоверности данных, полученных с устройств и подсистем, а также обменивается информацией с вышестоящими уровнями диспетчерско-технологического управления), а также программный комплекс «ИскраТехно SCADA» (отвечает за контроль и координацию процессов выработки и распределения электроэнергии).

«Мы завершили работы по созданию базовой версии полностью независимого отечественного решения для энергетики. Прикладное программное обеспечение ПТК ИскраТехно и программный комплекс «ИскраТехно SCADA» включены в реестр ПО Минцифры. Теперь и аппаратная часть ИскраТехно МФК вошла в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Это означает, что продукт обладает полным набором нормативных документов и может использоваться на объектах электроэнергетики класса 6-750 кВ», – сказал директор департамента автоматизации энергетики АО «Искра Технологии» Александр Бохун.

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