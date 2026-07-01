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Wildberries запустила биржу карточек товаров для продавцов

Wildberries (входит в группу RWB) запускает тестирование нового сервиса для продавцов — «Биржу карточек товаров». С его помощью российские продавцы смогут покупать и продавать карточки товаров с сохранением накопленных показателей: рейтинга, отзывов и товарных остатков. Об этом CNews сообщили представители RWB.

На первом этапе сервис доступен части российских продавцов. В дальнейшем функционал будет поэтапно открыт для всех партнеров маркетплейса в стране.

Биржа позволяет продавцам размещать объявления о продаже карточек товаров, а заинтересованным покупателям — приобретать их и переносить в свой личный кабинет без необходимости самостоятельно искать владельца карточки и договариваться о сделке.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Для продавцов новый сервис становится дополнительным способом монетизации собственного бизнеса. Они могут продать не только товарные остатки, но и саму карточку, в развитие которой были вложены время и ресурсы: оформление, продвижение и работа с отзывами покупателей.

Перед публикацией объявления карточка проходит обязательную модерацию, а перед переносом система маркетплейса дополнительно проверяет наличие товарных остатков. Сделка подтверждается обеими сторонами через СМС-код или через пуш-уведомление в личном кабинете и сопровождается договором купли-продажи. При этом стоимость карточек и остатков покупатель и продавец оплачивают напрямую друг другу, а через Wildberries оплачивается только услуга подготовки и переноса карточки между личными кабинетами.

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