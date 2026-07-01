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VK внедряет ИИ-поиск в продукты

VK внедрит в продукты нейропоиск Discovery AI. Технология поможет пользователям подбирать контент и получать готовые ответы на вопросы в продуктах компании с помощью генеративного ИИ. Discovery AI работает на основе собственной большой языковой модели, технологий поиска и рекомендательной системы VK. Нейропоиск учитывает интересы пользователей во всех сервисах VK и позволит им быстрее найти нужную информацию. Обновление будет внедрено в «VK Видео», «Медиапроекты Mail», «Дзен». Об этом CNews сообщили представители VK.

В основе Discovery AI лежит LLM-модель собственной разработки, которая формирует ответ менее чем за полсекунды. Технологию можно адаптировать под разные сценарии. Например, в дейтинге для поиска людей по запросу со схожим образом жизни и интересами: можно составить запрос не по параметрам, а фразой «найди мне человека для совместных походов в горы», и приложение покажет релевантные анкеты. В новостных сервисах технология может использоваться для сбора общего контекста вокруг события. В контентных сервисах для персонализации рекомендаций — подобрать музыкальный плейлист или выбрать фильм на вечер. Также Discovery AI может работать режиме Deep Research: уточнять детали запроса и проводить более глубокий анализ темы.

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«Нейропоиск Discovery AI разработан специально для высоконагруженных систем. Технология работает на базе единой Discovery-платформы VK и становится одним из важных компонентов развития рекомендательных и поисковых систем в продуктах группы. Все это позволит усилить персонализацию контента с учетом данных из разных сервисов VK: пользователи смогут еще быстрее находить то, что интересно именно им», — сказал Илья Алтухов, руководитель отдела экспериментальных технологий AI VK.

В 2025 г. инженеры AI VK запустили единую Discovery-платформу. Она объединяет рекомендации и поиск во всех продуктах VK, усиливает персонализацию, а также помогает быстро запускать и масштабировать ML-модели и новые технологии.

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