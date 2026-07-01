VK Education выяснила, что 85% студентов используют ИИ для повышения продуктивности в учебе

VK Education провела опрос среди студентов и выяснила, какие методы тайм-менеджмента, инструменты и сервисы помогают им учиться эффективнее, как они организуют свое время и что служит источником мотивации. Главным технологическим помощником студенты назвали ИИ, а самым распространенным ритуалом для настроя на учебу — организацию рабочего пространства. Об этом CNews сообщили представители VK.

По данным опроса, 39% студентов могут учиться часами, если увлечены предметом, 36% выдерживают от 30 до 60 минут без перерыва, 19% — полтора-два часа, 5% постоянно отвлекаются и не могут сосредоточиться, а 1% — лишь 10–15 минут.

Абсолютное большинство студентов (83%) хочет попробовать новые методики тайм-менеджмента и организации учебного процесса для повышения продуктивности, и только 2% респондентов полностью устраивает текущий подход.

Среди методов тайм-менеджмента наибольший интерес у студентов вызывает «Швейцарский сыр» — подход, при котором большая задача разбивается на мелкие шаги (45%). Далее следуют «Лягушка на завтрак» — выполнение самой сложной задачи в начале дня (38%), метод «Pomodoro» с чередованием 25 минут работы и короткого отдыха (32%), метод 90/30 — 90 минут учебы, 30 отдыха (28%) и режим дедлайна — всё в последний момент (23%). Еще 10% выбирают другие методы.

Основными инструментами планирования служат заметки в телефоне (54%) и собственная память (54%). К онлайн-календарям обращаются 26% опрошенных, приложения для планирования используют 16%, цифровой ежедневник — 14%, бумажный ежедневник — 6%, а 4% не планируют вовсе.

Главным технологическим инструментом для продуктивной учёбы респонденты назвали ИИ-помощников — их используют 85% опрошенных. Облачные хранилища применяют 29%, онлайн-доски — 26%, умные колонки — 16%, TTS-синтезаторы для прослушивания лекций в дороге — 15%, трекеры привычек — 15%, другие технологии — 7%.

Для того чтобы настроиться на учебу, больше половины опрошенных (56%) опрошенных наводят порядок на рабочем столе, 45% делают короткий перерыв и переключаются на развлекательный контент, 40% включают фоновую музыку, 25% обещают себе награду по завершении занятий, 22% смотрят в окно или сидят в тишине, 12% читают или смотрят блоги успешных людей, а 6% выбирают другие способы.

Ключевым источником мотивации учащихся служит понимание связи учебы с будущей карьерой: об этом заявили 76% опрошенных. Вдохновляющие примеры и истории успеха работают для 38% участников опроса, поддержка семьи и друзей важна для 28%, страх отчисления и боязнь критики мотивируют 25% респондентов, желание получать стипендию — 16%, рейтинг среди однокурсников — 12%, другие факторы — 13%.

В опросе VK Education приняли участие 1 тыс. студентов вузов в возрасте от 18 до 25 лет.