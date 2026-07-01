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В «СберБизнес» заработал ИИ-аналитик для продавцов

Аналитика для селлеров на маркетплейсах стала умнее. ИИ-аналитик на базе нейросетевой модели «ГигаЧат» дополнил отраслевое решение для селлеров в интернет-банке «СберБизнес». Об этом CNews сообщил представитель «Сбера».

ИИ-помощник собирает всю информацию из кабинета селлера и анализирует её. Он консультирует по 110 темам: продажи, реклама, прибыль и многое другое. Владеет разными методами анализа, включая ABC/XYZ. Достаточно спросить в чате «СберБизнес»: какие товары приносят прибыль, а какие убыточны, как изменились продажи за прошедший месяц, какая реклама самая эффективная и так далее. Ассистент ответит в формате, который выберет пользователь: аналитическая записка или таблица.

На обработку запроса уйдёт всего полминуты — аналогичное действие в BI-системе или Excel займёт 5–15 минут. А главное, ИИ-помощнику неважно, сколько у вас товаров — 50 или 5 тыс.. На скорость ответа это не влияет, ведь сервис умеет работать с большими объёмами данных, с несколькими площадками и пользователями одновременно.

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В ближайшее время умный аналитик выйдет на новый уровень: он перестанет ждать вопросов от пользователя и начнёт самостоятельно мониторить состояние бизнеса в фоновом режиме. ИИ-аналитик также доступен для клиентов «Сбер2B» Онлайн-продажи (ранее inSales) – компанию бизнес-группы «Сбер2B». Кроме того, у «Сбера» есть специальные условия обслуживания селлеров.

Сергей Меламед, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка, сказал: «Тысячи товаров, разные площадки, что-то продаётся лучше, что-то хуже, одна реклама работает, другая нет — качественная аналитика нужна селлеру каждый день. В 2024 г. мы создали отраслевое решение для селлеров, чтобы помочь им управлять продажами. А сейчас встроили в него искусственный интеллект — умного аналитика, который быстро обрабатывает большие массивы данных. Он разложит всё по полочкам и даст рекомендации. Задаёте вопрос — получаете ответ в чате «СберБизнес». Конечно, это только начало — мы продолжим развивать нашего ИИ-помощника селлера новыми функциями, чтобы предприниматели могли экономить ещё больше времени».

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