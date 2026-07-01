В ГК «САЛАИР» прогнозируют рост стоимости бытовой техники минимум на 8-10% на фоне подорожания топлива

С конца мая 2026 г. в России обострилась ситуация на топливном рынке – во многих регионах фиксируется дефицит бензина и дизеля, наблюдается ощутимый – от 3 до 16% - рост цен на АЗС. Многие крупнейшие автозаправочные сети полностью отказались от скидок на дизельное топливо для корпоративных клиентов. Одной из первых пострадавших от перебоев отраслей стала логистика.

В ГК САЛАИР рассказали, чем объясняются очереди из комтранса на российских заправках, на сколько подорожает стоимость грузоперевозок и как это повлияет на конечную стоимость базовых товаров для российских потребителей. Об этом CNews сообщили представители ГК «САЛАИР.

Во многих регионах России – Уральском, Сибирском, Дальневосточном и Приволжском федеральных округах – фиксируются очереди грузового и коммерческого транспорта и дефицит топлива на местных АЗС. Одним из факторов повышенного спроса в секторе коммерческих перевозок стала необходимость поддержания непрерывности логистических процессов: водители транспортных компаний стали заправляться чаще, чтобы избежать простоя, а также сэкономить, ведь стоимость топлива динамично растет. Только за прошедшую неделю бензин подорожал на 3%, а в некоторых регионах этот показатель достигал 15-16%. С начала 2026 г. стоимость топлива увеличилась суммарно на 9%.

Как результат – транспортные компании вынуждены компенсировать растущие операционные расходы и повышать тарифы грузоперевозок. Для транспортных компаний ситуация усугубляется сокращением объемов перевозок. Этот фактор в сочетании с высокой конкуренцией в сегменте комтранса не позволяет резко повышать тарифы, но негативно сказывается на финансовых показателях перевозчиков.

Однако, в ближайшем будущем удорожание грузоперевозок неизбежно. И в перспективе они внесут заметный вклад в общую динамику инфляции за счет повышения цен на ключевые потребительские товары.

Например, в сегменте электроники в 2026 г. на фоне нарушения поставок из-за ситуации на Ближнем Востоке, а также дефицита комплектующих, рост цен на бытовую технику к середине года оценивался в 10-20%. При этом, логистические затраты в сегменте составляют от 5 до 15% от конечной стоимости товаров. И с учетом увеличения расходов транспортных компаний (и, соответственно, пропорционального роста тарифов) на фоне топливного кризиса, цены в сегменте электроники могут вырасти еще 8-10%.

«Чтобы минимизировать свои издержки на фоне топливного кризиса, мы стали менее гибкими в плане ценообразования. Проблему дефицита и подорожания бензина и дизеля мы, как и другие транспортные компании, решаем несколькими способами. Прежде всего, наш автопарк стал чаще заправляться – уровень топлива в авто поддерживается на уровне не ниже 50%, а частота заправки на АЗС сокращается с 2-3 дней до 1 дня. Также мы занимаемся поиском и подписанием договоров с новыми топливными провайдерами, для расширения сети партнерских АЗС, чтобы диверсифицировать риски», - отметил Артем Городецкий, генеральный директор ГК «САЛАИР.