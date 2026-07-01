«Софтлайн Решения» запускает «Софтлайн Цифровой Актив» – экосистему для управления ИТ-закупками и поддержки в едином окне ПО и оборудования

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявляет о запуске «Софтлайн Цифровой Актив» – платформенного решения, которое трансформирует ИТ-дистрибуцию из проектной модели в масштабируемый цифровой бизнес. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Софтлайн Цифровой Актив» объединяет интернет-магазин, личный кабинет, базу знаний, модуль управления лицензиями, доступ к сервисам по технической поддержке, консультациям и обучению в едином окне.

Запуск проекта происходит на пике трех рыночных трендов: массового перехода на отечественное ПО, зрелости ИИ-инструментов для автоматизации закупок и запроса бизнеса на прозрачность и скорость в управлении активами. Новая платформа автоматизирует процессы за счет интеллектуальных сервисов, позволяющих ускорить подбор решений под инфраструктуру заказчика, быстро получить счет и помощь с развертыванием и эксплуатацией приобретенных решений.

Клиенты – от малого бизнеса до крупных холдингов – с помощью экосистемы «Софтлайн Цифровой Актив» могут повысить эффективность закупок через автоматизацию и оптимизировать операционные расходы за счет возможности реализовать спотовые закупки через единое окно и иметь «под рукой» быстрый доступ к ключам, дистрибутивам, счетам и документам. Скорость организации закупок возрастает кратно: с помощью онлайн-инструментов время сделки сокращается с нескольких недель до считанных минут. Предприятия могут тестировать решения на демостендах, а также получать доступ к триальным лицензиям.

«Софтлайн Цифровой Актив» позволяет любому бизнесу получить в одном интерфейсе доступ к экспертизе компании «Софтлайн Решения». Пользователям доступны обучающие курсы Академии Softline для быстрого освоения нового ПО, техническая поддержка и технические консультации экспертов по интеграции сложных стеков решений.

Вендоры в рамках одного договора с «Софтлайн Цифровой Актив» получают единое окно для работы с разными сегментами заказчиков. Экосистема предоставляет вендорам инструменты взаимодействия с клиентами за счет автоматизации процессов и аналитику использования решений, которая позволяет выстраивать долгосрочные отношения c заказчиками. Кроме того, экосистема дает возможности для масштабирования бизнеса и оптимизации затрат на привлечение новых клиентов.

Актуальность запуска экосистемы «Софтлайн Цифровой Актив» подтверждается пилотным этапом: посещаемость нового личного кабинета выросла на 82%. Доля активных пользователей, управляющих лицензиями, достигла 70%.

«Запуск экосистемы “Софтлайн Цифровой Актив” – это наш ответ на запрос рынка о прозрачности, скорости и эффективности бизнес-процессов. “Софтлайн Цифровой Актив” представляет собой высокотехнологичный “движок” с интеллектуальными сервисами самообслуживания. Интеграция интернет-магазина, базы знаний на основе ИИ и модуля автоматизации продлений создает единое окно для управления всем жизненным циклом ПО и ИТ-инфраструктурой. Но для нас это еще и инструмент, позволяющий капитализировать нашу базу из 100 тыс. клиентов и экспертизу в единой цифровой экосистеме. Мы создаем не просто магазин, а инфраструктуру для лидерства в ИТ-дистрибуции», – сказал Иван Крутько, директор управления SMB и Digital компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).