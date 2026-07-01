«Скорозвон» запустил инструмент для снижения затрат на исходящий обзвон

Сервис «Скорозвон» запустил скоринг контактных баз для исходящего обзвона. В пилотных проектах новый инструмент позволил сократить затраты на маркировку и трафик примерно на 20%. Решение, разработанное на платформе Naumen Contact Center, оценивает вероятность дозвона еще до старта кампании и помогает эффективнее расходовать бюджет после введения обязательной маркировки вызовов.

Скоринг работает на основе предиктивной модели, которая оценивает каждый номер по истории фактических соединений и недозвонов, повторяемости поведения номера, реакции на повторные попытки и типу ответа. Модель регулярно дообучается: ежемесячно в нее поступают данные о 40 млн новых номеров и о 120–150 млн совершенных попыток дозвона, что позволяет учитывать изменения в поведении абонентов и операторов связи. По низкоконтактным номерам недозвон прогнозируется с точностью 93%, по высококонтактным точность оценки составляет 81%.

Запуск инструмента опирается на отраслевую аналитику самого «Скорозвона». В 2025 г. пользователи сервиса совершили 1,57 млрд вызовов — на 16,5% больше, чем годом ранее, что опровергает тезис об «умирающем» телефонном канале. При этом введение платы за маркировку заметно перестроило рынок: суточный объем вызовов после октября падал с 5,9 до 1,3 млн, а к I кварталу 2026 г. рынок стабилизировался на уровне около 130 млн вызовов в месяц. Одновременно контактность — доля вызовов, в которых трубку взял абонент, — выросла с 19,7% летом 2025 г. до 26,3% к I кварталу 2026: плата за каждый вызов вытеснила с рынка тех, кто компенсировал низкое качество базы высокой частотой обзвона. Скоринг контактности усиливает этот тренд, давая компаниям инструмент для целенаправленной работы с качеством базы.

В пилотных проектах исключение из обзвона около 25% базы поднимало контактность с 36% до 48% и сокращало затраты на маркировку и трафик примерно на 20%.

Экономический эффект достигается за счет сокращения числа неэффективных попыток и перераспределения бюджета на контакты с высокой вероятностью соединения. В классической схеме маркировка и плата за инициацию вызова списываются даже при отсутствии ответа, а 2–3 попытки уходят на номера с вероятностью недозвона до 90–95%. После скоринга число попыток дифференцируется по сегментам базы, а затраты на маркировку приходятся только на целевые контакты — стоимость одного полезного соединения снижается, а конверсия растет при том же бюджете.

«Маркировка изменила не объемы обзвона, а цену ошибки. По нашим данным, после ее введения среднее число попыток до первого состоявшегося разговора выросло более чем вдвое — с 2,18 до 4,62. Это значит, что за каждый промах по неконтактному номеру компания теперь платит дважды: и временем оператора, и деньгами за маркировку каждой попытки. Скоринг возвращает в обзвон управляемость: мы заранее показываем, по каким номерам звонить не стоит, и переводим бюджет туда, где есть живой абонент. В новой экономике рынка выигрывает не тот, кто звонит чаще, а тот, кто звонит точнее», — отметил Михаил Шварцбурд, руководитель по развитию AI-продуктов сервиса «Скорозвон».

Скоринг баз стал частью продуктовой линейки ИИ-инструментов «Скорозвона» наряду с голосовыми роботами, ИИ-тренажером для отделов продаж и речевой аналитикой.