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Роспись Гжели появилась на самокатах «Юрент»

Сервис кикшеринга «Юрент» и Объединение «Гжель» представили совместный проект, который соединяет в себе традиционную роспись и современную городскую мобильность. В рамках коллаборации мастера фарфорового производства Объединения «Гжель» создали уникальные рисунки для десяти самокатов сервиса, которые с начала июля появились в Москве. Об этом CNews сообщили представители «Юрент».

Проект стал новым примером переосмысления традиций в современной городской среде. В основу оформления легли узнаваемые гжельские орнаменты и характерная сине-белая цветовая гамма.

Работа над самокатами велась на территории производства «Гжель». Каждый из десяти самокатов вручную расписан десятью разными мастерами, поэтому каждый рисунок уникален. Перед художниками стояла задача создать авторские работы, сохранив узнаваемый стиль гжельской росписи, но при этом наделив каждый самокат собственным характером. Привычный городской транспорт превратился в арт-объект, а традиционная роспись вышла за пределы фарфора и предметов интерьера.

Над проектом работали мастера разных поколений. Среди них — Татьяна Сивова, которая пришла в Объединение «Гжель» в 1989 г. В основу ее рисунка легли мотивы росписи XIX века, где традиционные растительные элементы сочетаются с геометрическими узорами. Другие художники также по-своему интерпретировали классические гжельские орнаменты, создавая современные композиции на основе исторических образцов и обращаясь при этом к известным художникам-классикам Гжели.

«Для нас было важно создать рисунок, который бы соединил историю гжельского промысла и современность. Мы стремились к тому, чтобы гжельский узор был не только узнаваем, но и гармонично ложился на форму, легко читался и вызывал у людей восхищение красотой рисунка», — сказала Татьяна Сивова.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Гжель — один из самых узнаваемых символов русского декоративного искусства. Нам было интересно показать, что традиционные орнаменты могут выглядеть органично не только на фарфоре, но и в современном городском пространстве. Самокаты ежедневно становятся частью маршрутов миллионов людей, и мы рады, что благодаря этому проекту еще больше горожан смогут по-новому взглянуть на культурное наследие и увидеть его в непривычном формате», — сказали в «Юрент».

Самокаты с гжельской росписью появились на парковке «Юрент» на Воробьевых горах в Москве. Проект стал переосмыслением традиционного промысла и его интеграции в современную культуру.

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