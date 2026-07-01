МТС и НИУ ВШЭ открыли новый набор в магистратуру по искусственному интеллекту

ПАО «МТС» и факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ объявляют о старте набора на третий поток магистратуры «Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте». Программа спроектирована с учетом актуальных задач индустрии и нацелена на подготовку специалистов, способных разрабатывать решения на основе современных подходов машинного обучения и искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках программы предусмотрены 30 оплачиваемых мест от МТС, она включает в себя математические дисциплины, необходимые для понимания и применения машинного обучения, а также обучение на реальных кейсах МТС Web Services и MWS AI.

Студентов третьего потока ждет обновленная учебная программа. Помимо дисциплин по адаптации больших языковых моделей под задачи бизнеса, продвинутой видеоаналитике, распознаванию и синтезу речи, обучению на конечных устройствах, технологическому предпринимательству и ML, добавлены курсы, посвященные проектированию систем машинного обучения, генеративного искусственного интеллекта, а также интеллектуальным агентным системам на базе языковых моделей. Они помогут студентам глубже разобраться в полном цикле создания ML- и GenAI-решений.

Академическим руководителем программы от НИУ ВШЭ стал Иван Копылов, старший преподаватель факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, эксперт проектно-учебной лаборатории робототехники и ведущий разработчик центра CV MWS AI. Среди преподавателей программы также Виктор Кантор, основатель школы MLinside и бывший директор Центра Big Data МТС, и Никита Зелинский, директор по машинному обучению и исследованию данных МТС Web Services.

Лучшие студенты могут получить приглашение на стажировку или оффер от МТС Web Services уже в процессе обучения. Также у ребят есть возможность участвовать в программах академического обмена и пройти часть обучения за границей.

По итогам каждой дисциплины собирается обратная связь, которая позволяет адаптировать курсы под запросы студентов и совершенствовать обучение. Абитуриентам предлагается конкурсный формат поступления: портфолио, мотивационное письмо, онлайн-экзамен и собеседование. Участники также смогут продемонстрировать свои навыки через соревнование на Kaggle.

«В этом году магистерская программа впервые выпустила своих первых студентов, дипломы получили 25 человек. За время обучения ребята обрели хорошую базу для карьеры в сфере ИИ: работали с индустриальными задачами, использовали виртуальную инфраструктуру MWS Cloud и ресурсы GPU, учились создавать и масштабировать ИИ-решения в бизнес-среде.Мы рассчитываем, что с помощью этих знаний новое поколение специалистов сможет усиливать российский ИТ-рынок и развивать прикладной ИИ в стране», – сказал генеральный директор МТС Web Services и завкафедры МТС по направлению глубинного ML на ФКН НИУ ВШЭ Павел Воронин.

«Третий поток магистратуры – важный этап развития нашей совместной с МТС программы. Он показывает, что модель образования на стыке сильной академической подготовки и индустриальной практики отвечает реальному запросу: со стороны студентов, которые хотят строить карьеру в искусственном интеллекте, и со стороны компаний, которым нужны специалисты с глубокими знаниями и опытом решения прикладных задач. Для факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ принципиально важно развивать программы, где исследования, современные технологии и практические проекты дополняют друг друга. У студентов есть возможность изучать фундаментальные методы ИИ, работать с актуальными инструментами и погружаться в задачи, близкие к тем, с которыми сталкивается индустрия. Такой подход помогает готовить специалистов, способных не просто пользоваться технологиями, а создавать новые решения на основе искусственного интеллекта», – сказал декан факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Иван Аржанцев.