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«МегаФон»: юный абонент под присмотром: какие технологии помогают омичам заботиться о детях

Цифровой присмотр за детьми становится новым трендом у родителей Омской области. Самый высокий спрос на услугу, позволяющую видеть местоположение ребенка, уровень заряда его телефона или баланс на счету, демонстрируют родители в возрасте от 35 до 44 лет. К такому выводу пришли специалисты «МегаФона», проанализировав обезличенные данные абонентов оператора. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Современным родителям важно знать, где находится ребенок или иметь возможность ограничить доступ к сомнительным онлайн-ресурсам. Специальные сервисы позволяют решать эти вопросы дистанционно и без лишних усилий. В Омской области за детьми чаще приглядывают папы, но этот перевес незначителен и составляет около 1% в пользу мужчин.

В 47% случаев решения для безопасности детей подключают родители в возрасте от 35 до 44 лет. Вторую строчку занимают люди 45‑54 лет с долей в 24%. На представителей поколения 65+ приходится 12% пользователей. В этой группе цифровые инструменты часто используют бабушки и дедушки для присмотра за внуками.

«Повышенный интерес к сервисам-помощникам продиктован жизненной необходимостью. С появлением виртуального пространства у детей возникли и новые риски, с которыми обычными методами уже не справиться. Родителям нужен универсальный инструмент, способный оградить детей от угроз как в реальном мире, так и в цифровом. Именно эту задачу закрывает услуга оператора «Родительский контроль», — сказал руководитель технического отдела «МегаФона» в Омской области Алексей Полонский.

Омичи оказались на шестом месте в рейтинге самых заботливых и внимательных родителей Сибири. Жителей региона опередили красноярцы, новосибирцы, жители Алтайского края, Хакасии и Кузбасса.

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